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林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

交通部觀光局為了帶動小鎮深度旅遊風氣，並將台灣小鎮在地特色行銷到國際，將從10月18日至12月7日止，舉辦一系列共十場的小鎮演出活動。

最近因要回台南辦婚禮造成轟動的台灣名模林志玲，老家就在台南後壁區，11月16日（周六）晚上7點，在林志玲老家台南市後壁區安溪寮福安寺的對面廣場，將由金曲獎得主嚴詠能率領「打狗亂歌團」演出，就在林志玲大婚前一天。

「打狗亂歌團」將民謠傳唱，展現「民謠鬥陣、野台劇場」新美學，展現台灣舞台新生命。跨世代「恆春民謠」發展樣貌與傳承，以對話取代獨白式演出。帶來精彩的新民謠廟口野台文化，和觀眾一起「民謠進鄉團，世界通台灣」！

除了打狗亂歌團外，嚴詠能也邀請在「恆春國小民謠隊」，一同為大家彈奏、歌唱。恆春半島有著台灣最南端的山、海、稻田，昔日因為交通不便與腹地狹小，當地歌謠少與台灣其他地區歌謠交流，而得以完整發展。此區居民來源多元，包括閩南客家原住民等相互交流，產生多采多姿、自成一格的恆春民謠。

西拉雅風管處表示，台灣小鎮演出共邀請紙風車劇團、唐美雲歌仔戲團、臺灣特技團、嚴詠能x打狗亂歌團、即將成真火舞團、FOCA福爾摩沙特技團於小鎮演出，以吸引遊客到小鎮旅遊，並藉由演出展現地方特色，讓遊客加深對小鎮的認識，進而深度體驗小鎮的特色與文化。

旅遊何必「飛」出國，交通部觀光局邀請大家闔家趣遊小鎮，千萬不要錯過可以體驗小鎮純樸風情、品嘗在地美食之餘，並欣賞精彩的演出，帶回滿是歡樂回憶的機會。

台灣小鎮漫遊變形金剛藝術卡車，16日開進台南後壁。圖/西拉雅風管處提供
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台灣小鎮漫遊變形金剛藝術卡車，16日開進台南後壁。圖/西拉雅風管處提供
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