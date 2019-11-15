超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南藝術大學與烏山頭水庫風景區之間的「跨虹吊橋」10多年前封橋，經南藝大爭取後預計明年元旦重新啟用，期搭上名模林志玲結婚熱，校長詹景裕說「跨虹吊橋」串起台日情誼，很有話題性，鼓勵新人來拍婚紗照；烏山頭風管處表示，「跨虹吊橋」早年是官田嘉南村居民對外的交通要道，後來新開大崎聯外道路後才封閉，樂見重啟。

烏山頭水庫的「跨虹吊橋」，原稱珊瑚橋，橫跨烏山頭水庫溢洪道，是早年供山林巡守員、官田大崎里居民通往嘉南里的主要橋梁，全長79公尺，寬2.3公尺，限載10人，1930年完成，1986年重建，行走橋上，猶如越過虹上之棧橋，而有「跨虹吊橋」的美稱。10多年前大崎里聯外道路開通後，跨虹吊橋封閉通行。

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南藝大鼓勵師生到烏山頭水庫散步運動，與嘉南農田水利會協商後，跨虹吊橋將在封橋10年後恢復通行，南藝大將在11月下旬配合校慶舉辦通橋儀式，以感應卡方式繳交通行費，目前收費感應卡需要測試，吊橋預定明年1月才能通行，一般遊客則不開放從吊橋進出烏山頭。

嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區主任趙貴良說，封橋期間每年一樣定期保養維護，這次為了開放通橋，最近也會進行跨虹吊橋的安全檢查，確保通行安全。但也是要依照烏山頭風景區開放時間每天上午8點至下午5點半，以維護在園區內的安全。