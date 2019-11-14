親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

獎金3萬還能到幸福企業工作 奇美食品開辦咖啡達人賽

2019-11-14 21:00聯合報 記者周宗禎／即時報導

「第一屆奇美咖啡正修盃花式特調咖啡達人賽」訂12月2日，在台南市美術館二館5樓舉辦。競賽項目是「雙人制花式特調咖啡」，比賽項目很簡單，也分大專院校及社會人士兩組，最高獎金也只有3萬元，不過附帶一張奇美食品聘書及「加計年資1年」福利，學生畢業到奇美的咖啡廳或餐廳上班，第一年就有特休假。

奇美食品表示，公司日前入選上班族票選全台七大幸福企業，過去會請業界達人到公司教學，提升員工素質與服務品質，因發現正修科大餐飲管理系舉辦相關比賽經驗豐富 ，期待產學合作，提供餐飲相關系所學生及業界好手展現專業技能平台，透過競賽與觀摩教學相長，連結教育與產業，提升餐飲業實作技能與服務層次。

奇美食品表示，近年在成功大學校區、奇美博物館、台南美術館2館開設餐廳與咖啡館，延攬知名飯店西點主廚研製菜色，不定期推出美味餐點，結合咖啡、人文來服務大眾。更著重培訓內部員工，用最簡單、自然方式讓消費者感受咖啡的香氣與美好，型塑咖啡成為一種品味生活的美好感受。

競賽內容主題流行咖啡飲料，表現方式不拘，期待「以獨創概念展現獨特口味，發揮創作及研發能力」，歡迎各大專院校及對咖啡事業有興趣的人參賽。線上報名網址 https://reurl.cc/5ggGen。活動資訊可上奇美食品官網：https://www.chimeifood.com.tw/news/list

或打正修科大餐管系07-7358800轉6162 洽詢

獎金3萬還能到幸福企業工作，奇美食品開辦咖啡達人賽。記者周宗禎／翻攝
獎金3萬還能到幸福企業工作，奇美食品開辦咖啡達人賽。記者周宗禎／翻攝
分享

咖啡廳台南美術館

相關新聞

嘉縣斜槓中年 無農藥栽種做粿賣蛋捲通通來

2019-11-14 19:46

行政院廢除印花稅無配套 嘉縣議員砲轟要縣稅局長抗議

2019-11-14 19:24

台灣14噸高麗菜 今天裝櫃啟航外銷加拿大

2019-11-14 18:05

藍綠關切六輕工安問題 張麗善：該罰就罰、該停就停

2019-11-14 16:54

台南拉不拉多搜救犬通過MRT 可接受聯合國徵召支援救災

2019-11-14 16:39

嘉義縣再傳法定傳染病屈公病例 衛生局消毒防疫

2019-11-14 15:26

工策會總幹事遭批肥貓 嘉義縣議員主張刪預算保留科目

2019-11-14 15:08

另類選舉活動 陳亭妃17日辦親子活力派對

2019-11-14 15:04

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

山上水道博物館紀念瓶裝水侵權？南市府：先暫停使用

2019-11-14 14:07

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

六輕工安火警 張麗善：速設國家級災害應變中心

2019-11-13 23:51

嘉市西區運動中心 總統跳票？

2019-11-13 23:49

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

雲縣危橋補助 藍綠再交鋒

2019-11-13 23:47

挑戰人生下半場／「愛薩客」蔡森源 用音樂娛樂長輩

2019-11-13 23:44

助青年就業 南市將設青年科

2019-11-13 23:26

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

流感疫苗終於開打 嘉市再加碼1千劑疫苗

2019-11-13 20:02

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

遭爆為蔡英文提前辦活動 南市消防局：蔡未出席

2019-11-13 19:18

勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才

2019-11-13 16:44

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

台鐵潮枋段電氣化 12月23日通車

2019-11-13 23:37

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top