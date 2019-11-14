獎金3萬還能到幸福企業工作 奇美食品開辦咖啡達人賽

2019-11-14 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



「第一屆奇美咖啡正修盃花式特調咖啡達人賽」訂12月2日，在台南市美術館二館5樓舉辦。競賽項目是「雙人制花式特調咖啡」，比賽項目很簡單，也分大專院校及社會人士兩組，最高獎金也只有3萬元，不過附帶一張奇美食品聘書及「加計年資1年」福利，學生畢業到奇美的咖啡廳或餐廳上班，第一年就有特休假。

奇美食品表示，公司日前入選上班族票選全台七大幸福企業，過去會請業界達人到公司教學，提升員工素質與服務品質，因發現正修科大餐飲管理系舉辦相關比賽經驗豐富 ，期待產學合作，提供餐飲相關系所學生及業界好手展現專業技能平台，透過競賽與觀摩教學相長，連結教育與產業，提升餐飲業實作技能與服務層次。

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奇美食品表示，近年在成功大學校區、奇美博物館、台南美術館2館開設餐廳與咖啡館，延攬知名飯店西點主廚研製菜色，不定期推出美味餐點，結合咖啡、人文來服務大眾。更著重培訓內部員工，用最簡單、自然方式讓消費者感受咖啡的香氣與美好，型塑咖啡成為一種品味生活的美好感受。

競賽內容主題流行咖啡飲料，表現方式不拘，期待「以獨創概念展現獨特口味，發揮創作及研發能力」，歡迎各大專院校及對咖啡事業有興趣的人參賽。線上報名網址 https://reurl.cc/5ggGen。活動資訊可上奇美食品官網：https://www.chimeifood.com.tw/news/list