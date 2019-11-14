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嘉縣斜槓中年 無農藥栽種做粿賣蛋捲通通來

2019-11-14 19:46聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉縣水上鄉「斜槓中年」吳冠億身兼數職，致力於栽種無噴灑農藥的溫室蔬果，也與妻子阮玲改良市面上的手工蛋捲，在現場及網路平台上以臉書的粉絲專頁販售，同時利用周末空檔，將母親流傳下的古早味菜頭粿及芋粿好手藝傳承，固定周末在鄰近的菜市場販售。

55歲吳冠億過去從事鐵工，後來因患有心律不整動過手術後，便轉職當起小農，從溫室番茄開始種起。吳冠億表示，第一年剛開始種植番茄時有使用農藥，但在兩個月後檢驗時，發現溫室中仍殘留農藥的藥劑後，自己嚇壞了，再也不敢使用。

吳冠億為研發出無農藥種植蔬果的技術，前往中興大學進修，也將溫室當作實驗場域，嘗試各種有機資材尋找有效預防蔬果疾病的配方，不再使用治療性的農藥。

吳冠億說，照顧蔬果就像照顧孩子一樣，除了要溫柔的對待，也要補充適當的營養品，他曾以「保力達B」灌溉番茄，番茄在補充足夠養分後，生長出的果實也更加甜美。

他堅持以無農藥種植已6年多，吳冠億發現越來越多人關注食安議題，選擇有機食品，盼無農藥種植技術也能以產銷班方式成立，讓願意嘗試新技術的農民能有個交流管道、共同學習。

平時忙於務農，假日兼做粿，每逢年節的繁忙時期，便與妻子合力製作、販售手工蛋捲，在身兼數職的「斜槓」生活中，吳冠億豁達地表示，盡力過好每一天就好。

吳冠億細心栽種溫室蔬果，他笑說，沒噴農藥，現場直接吃也不用怕。記者黃晴雯/攝影
吳冠億細心栽種溫室蔬果，他笑說，沒噴農藥，現場直接吃也不用怕。記者黃晴雯/攝影
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離開農田後，身為小農的吳冠億搖身一變，立即在家與妻子阮玲賣起手工蛋捲。記者黃晴雯...
離開農田後，身為小農的吳冠億搖身一變，立即在家與妻子阮玲賣起手工蛋捲。記者黃晴雯/攝影
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致力於栽種無噴灑農藥的溫室蔬果，吳冠億盼與更多重視有機栽種的農民交流。記者黃晴雯...
致力於栽種無噴灑農藥的溫室蔬果，吳冠億盼與更多重視有機栽種的農民交流。記者黃晴雯/攝影
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斜槓農民食安

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