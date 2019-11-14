行政院廢除印花稅無配套 嘉縣議員砲轟要縣稅局長抗議
2019-11-14 19:24
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
行政院會通過廢除「印花稅法」，交立法院審議，目前還未完成三讀，嘉義縣議會上午聯審縣府財稅局明年預算編列的6500萬元印花稅歲入科目，議員蔡奇璋及何子凡抨擊行政院廢除印花稅，沒配套措施，要求局長蕭俊明北上靜坐抗議；蕭說，行政院允諾補足廢除的印花稅收缺口。
蔡奇璋說，縣府明年度編列6500萬元印花稅歲入科目，但行政院會通過廢除「印花稅法」至今還未完成三讀，若立法完成，不能再課徵印花稅，這筆稅收無配套，如何補足?對財政困難嘉義縣衝擊大。
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何子凡砲轟憑行政院長蘇貞昌一句話，就廢除地方稅收印花稅，不符財稅劃分法，大多數縣市反對廢除，何況至今未提廢除後補足稅收缺口配套，沒配套短收稅收如何補足，印花稅大多來自金融業、營建業及保險業，廢除圖利財團，炒作房地產，害年輕人買不起房子，他要求蕭俊明靜坐抗議。
蕭俊明說，行政院答應補足廢除的印花稅收，已召集縣市開會，印花稅雖屬地方稅收，卻是中央立法，中央會有替代財源，他會反映中央，要求補足印花稅廢除的稅收財源。
行政院說，目前地方1年印花稅收約120億元，印花稅廢除完成立法後，第一年由特別統籌分配稅款專案補助地方，未來透過編列預算填補；工商協進會5月21日和蘇揆座談，向蘇揆反映，印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，建議廢除印花稅，蘇揆當場指示財政部朝取消方向研議，財政部6月底向行政院提出評估報告，建議廢止「印花稅法」，蘇揆8月核示「同意」後，廢止印花稅政策終告拍板定案。
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