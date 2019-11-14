將大量進口花生？農糧署長保證沒進口、要抓假消息

今年花生產量少，價格節節攀升逼近每台斤50元大關，近來盛傳農委會將進口花生，引起農民恐慌，農糧署長胡忠一今赴國內最大產地雲林縣，向農民掛保證絕無進口之事，並將追查假消息來源，依法究辦。

農糧署長胡忠一與立委蘇治芬今到國內素有花生契作產銷模範生之稱的虎尾農會，召開座談會，蘇治芬說，目前花生每台斤45以上元高價，卻因盛傳政府要進口花生來平穩市價，農民恐慌有人以低價拋售，農委會應出面說明，另外農會應扮演好契作收購及調節農價的角色，才可讓農民不必老要看盤商的臉色，也毫無議價空間。

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胡忠一說，花生是WTO受保護作物，每年元月到9月可進口5235公噸，但農糧署發現國內1期花生是5到6月採收，2期是11月，為避免打擊國產花生，經與WTO交涉獲同意錯開採收期，所以今年底以前絕不會進口。

推動花生契作成功的虎尾農會總幹事黃鈺惠則說，農會契作農民有保障，該農會花生契作達150公頃，並建立履歷產銷，創下可觀產值，農民有高價保障，只要專心把花生種好即可，這才是善循環。她強調，農會今年以每台斤49元高價收購，充分發揮調節農價功能，只要政府支持協助，農會和農民緊密合作，收益將更高。