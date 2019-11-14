160公分國二男想當林書豪 就醫檢查才知「早已長完了」

2019-11-14 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



一名國二男學生熱愛籃球，心願是要當林書豪第二，家人也從國小就開始培養他，目前身高160公分，最近就醫檢查才發現孩子的生長板已經幾乎要閉合了，換句話說孩子未來的身高頂多就是160幾公分，「這樣的身高要當職業籃球員幾乎是不可能的夢想」，讓家長與孩子都難過不已。

衛生福利部台南醫院兒科主任林逸首表示，影響孩子身高的因素有很多，包括遺傳、營養、運動與疾病等，以前要等到孩子長大才知道孩子會長多高，但現在只要觀察骨頭生長板的狀況，就能八九不離十，提醒家長如果關注孩子的身高，一定要從國小一年級就接受相關檢查。

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這名男學生目前就讀台南市一所籃球隊相當出名的國中，家長從小就協助找教練練球，孩子也打得很關注、開心，獲獎連連，但最近發現孩子好一陣子身高沒有變化，而且喉結長出來，就醫才發現孩子已經「長完了」

林逸首表示，檢查完之後，面對家長與孩子失望的眼神，非常不忍，但身為醫師沒有辦法隱瞞，只能告訴事實「這一輩子想當職業籃球選手幾乎不太可能」。

林逸首表示，雖然不是所有的運動項目都與身高有關，但不能否認在職籃的世界裡，身高非常重要，連191公分高的林書豪，在NBA裡都被嫌矮，只能當後衛，籃球世界裡現實很殘酷。