台灣14噸高麗菜 今天裝櫃啟航外銷加拿大

2019-11-14 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



農委會農糧署和雲林二崙果菜生產合作社，媒合高麗菜登記農民啟動外銷機制，今天裝櫃14噸高麗菜外銷加拿大，農糧署長胡忠一說，盼外銷加拿大目標達到500至1000噸。

胡忠一表示，真正幫助農民不是口號，而是以實際行動落實去做，現在進入高麗菜的量產期，未雨綢繆事先簽訂外銷合約，提前保障高麗菜農的收入。

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他說，依據農糧署監測發現，今年高麗菜產量可能過剩，所以農糧署射出三支箭，包括在台北希望農場及大企業進行促銷，啟動農產加工作業，最後是推動外銷，今年出口量目前已達2087公噸。

胡忠一提到，外銷航程遠確保品質不易，今年採用真空預冷方式，可以有效解決農作物採收後產生的「田間熱」，同時也可降低蔬菜變質或菜葉變黃等問題。

這次出口高麗菜以每10公斤裝共1400箱，未來也將持續媒合輔導外銷，目前已在洽談出口越南事宜，希望高麗菜全年出口量可以突破去年的7627公噸。