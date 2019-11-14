親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

台灣14噸高麗菜 今天裝櫃啟航外銷加拿大

2019-11-14 18:05聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

農委會農糧署和雲林二崙果菜生產合作社，媒合高麗菜登記農民啟動外銷機制，今天裝櫃14噸高麗菜外銷加拿大，農糧署長胡忠一說，盼外銷加拿大目標達到500至1000噸。

胡忠一表示，真正幫助農民不是口號，而是以實際行動落實去做，現在進入高麗菜的量產期，未雨綢繆事先簽訂外銷合約，提前保障高麗菜農的收入。

他說，依據農糧署監測發現，今年高麗菜產量可能過剩，所以農糧署射出三支箭，包括在台北希望農場及大企業進行促銷，啟動農產加工作業，最後是推動外銷，今年出口量目前已達2087公噸。

胡忠一提到，外銷航程遠確保品質不易，今年採用真空預冷方式，可以有效解決農作物採收後產生的「田間熱」，同時也可降低蔬菜變質或菜葉變黃等問題。

這次出口高麗菜以每10公斤裝共1400箱，未來也將持續媒合輔導外銷，目前已在洽談出口越南事宜，希望高麗菜全年出口量可以突破去年的7627公噸。

記者會後，胡忠一與立委劉建國、雲縣府農業處副處長陳炳坊、二崙果菜合作社理事主席鍾錮鈿、彰化契作青農蔡宜修等人，也協助高麗菜裝櫃，透過國華食品公司協助運銷到加拿大，讓世界華人都可以吃到台灣生產的高麗菜。

農糧署長胡忠一（中）、立委劉建國（右二）等人今天將二崙蔬菜裝櫃外銷加拿大。記者李...
農糧署長胡忠一（中）、立委劉建國（右二）等人今天將二崙蔬菜裝櫃外銷加拿大。記者李京昇／攝影
分享

高麗菜農糧署加拿大

相關新聞

行政院廢除印花稅無配套 嘉縣議員砲轟要縣稅局長抗議

2019-11-14 19:24

藍綠關切六輕工安問題 張麗善：該罰就罰、該停就停

2019-11-14 16:54

台南拉不拉多搜救犬通過MRT 可接受聯合國徵召支援救災

2019-11-14 16:39

嘉義縣再傳法定傳染病屈公病例 衛生局消毒防疫

2019-11-14 15:26

工策會總幹事遭批肥貓 嘉義縣議員主張刪預算保留科目

2019-11-14 15:08

另類選舉活動 陳亭妃17日辦親子活力派對

2019-11-14 15:04

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

山上水道博物館紀念瓶裝水侵權？南市府：先暫停使用

2019-11-14 14:07

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

六輕工安火警 張麗善：速設國家級災害應變中心

2019-11-13 23:51

嘉市西區運動中心 總統跳票？

2019-11-13 23:49

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

雲縣危橋補助 藍綠再交鋒

2019-11-13 23:47

挑戰人生下半場／「愛薩客」蔡森源 用音樂娛樂長輩

2019-11-13 23:44

助青年就業 南市將設青年科

2019-11-13 23:26

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

流感疫苗終於開打 嘉市再加碼1千劑疫苗

2019-11-13 20:02

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

遭爆為蔡英文提前辦活動 南市消防局：蔡未出席

2019-11-13 19:18

勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才

2019-11-13 16:44

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

蘇治芬視察危橋 盼不要為選舉扭曲中央補助美意

2019-11-13 13:52

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

善化農會胡麻節周六日登場 限量麻油雞芝麻拌麵免費嘗

2019-11-13 19:42

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

新北6名新住民女性開講座 分享來台心路歷程

2019-11-13 19:41

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

台鐵潮枋段電氣化 12月23日通車

2019-11-13 23:37

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20

15公尺巨鯨 1月21日現身愛河

2019-11-13 23:38

竹市「無人回收站」讓回收變遊戲 3個月回收逾30萬支

2019-11-14 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top