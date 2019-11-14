灣裡黃金商圈入選城鎮品牌獎 榮獲青年地方貢獻獎

2019-11-14 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



2019台灣城鎮品牌獎昨天揭曉頒獎，台南市灣裡黃金商圈發展協會在眾多競爭者中，以充滿特色的文化傳承創新及優異的品牌形象設計經營，得到評審委員認同，榮獲青年地方貢獻獎的肯定，也是台南唯一獲奬的商圈。

灣裡黃金商圈發展協會成立於2016年10月26日，是一群灣裡在地人士秉持對於家鄉的熱愛，以「微笑灣裡」為名推廣灣裡社區觀光，並借用灣裡共同信仰灣裡萬年殿全台少數不燒的王船「王船公」作為商圈識別LOGO，開啟灣裡黃金商圈與灣裡社區的連結。目前共有43名成員，其中以餐飲業者為多數，也涵蓋如「台南市立馬術場」等休閒產業，是促進灣裡地區觀光及地方發展的主要動力。

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這次灣裡黃金商圈脫穎而出，榮獲2019台灣城鎮品牌獎當中的青年地方貢獻獎，主辦單位台灣全球品牌管理協會旨在鼓勵在地人士致力提升城鎮形象及績效，表揚其對品牌經營及發展的貢獻，將活力注入地區並賦予新生命，說出屬於自己的故事及理念。

南區區長蔡秀琴說，灣裡黃金商圈雖然是個年輕的商圈，卻充滿源源不絕的活力與創意，組織成員涵蓋地方老中青各年齡層，將穩重與創新融合成地方發展的潛能，迄今已辦過相當多讓人驚艷的活動，更是台南市府評選106、107年度的優質級商圈。

灣裡黃金商圈指出，連續3年舉辦「歹銅古社」萬聖節踩街活動，每年都吸引超過500人次的參與人潮外，去年及今年均與國宴主廚劉邦傳合作，推出灣裡吃辦桌及灣味餐桌計畫，將灣裡在地美食以傳統辦桌與中菜西吃兩種截然不同的方式呈現，頗受好評。