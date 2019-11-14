藍綠關切六輕工安問題 張麗善：該罰就罰、該停就停

2019-11-14 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



民意黨團議員質詢六輕工安問題，縣長張麗善答詢說，該罰就罰、該停工就停。記者李京昇／攝影 分享 facebook

台塑六輕園區前天發生台塑化煉製一廠火災，造成一名員工燒燙傷，雲林縣議會今天議會總質詢，不論藍綠議員都要求縣政府拿出魄力，嚴正對待六輕不斷發生工安意外的問題；縣長張麗善說，該罰就罰、該停工就停。

六輕今年4月發生液化石油氣外漏導致爆炸，日前12日又發生工安意外，一名工人燒燙傷送醫，雲林縣議會民意聯盟、誠信聯盟等議會黨團，都針對六輕事故不斷，要求張麗善硬起來。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

民意黨團議員李建志、許留賓、蔡明水、王又民、王秋足等人說，六輕從民國99年事故層出不窮，裡面員工有4成是雲林人，環保工安沒有達到國家安全標準，要求張麗善拿出魄力全面檢查，台塑根本沒有尊重縣府和議會。

李建志提到，六輕工安尚未改善，雲林縣政府卻展延台塑六輕燃煤操作許可證，讓人質疑縣府是不是包庇或拿好處；張麗善聽完動怒駁斥「這是抹黑」，並回應事故後縣府早已積極作為，不僅開罰還勒令停工。

張麗善回應，縣府已經勒令停工出事的廠區，並開罰最高罰款，也持續進行空氣、水質、土穰進行檢測，這次發生事故的是管線設備節點，也要求六輕針對220多萬個管線設備元件納入總體檢範圍。

她也提到，該事故造成一名工人燒燙傷，因廠區旁邊的雲林長庚醫院無燒燙傷病房，也將要求長庚醫院設置燒燙傷病房。

誠信黨團議員質詢六輕工安問題，縣長張麗善答詢強調，祭出最嚴苛條件檢視六輕。記者李京昇／攝影 分享 facebook

接著誠信聯盟黨團議員蔡東富、黃文祥、林深說，他們站在百姓安全上，也跟民意黨團一樣重視六輕事故問題，上下一條心，縣長針對六輕應有積極作為，六輕連續發生好幾起爆炸，請縣長做出裁決。

張麗善說，今天不論藍綠，她也不希望六輕意外不停發生，能夠開罰就開罰、能停工就停工，未來任何許可證，只要達不到預期都會駁回，她會祭出最嚴苛的條件檢視六輕。