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藍綠關切六輕工安問題 張麗善：該罰就罰、該停就停

2019-11-14 16:54聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

民意黨團議員質詢六輕工安問題，縣長張麗善答詢說，該罰就罰、該停工就停。記者李京昇...
民意黨團議員質詢六輕工安問題，縣長張麗善答詢說，該罰就罰、該停工就停。記者李京昇／攝影
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台塑六輕園區前天發生台塑化煉製一廠火災，造成一名員工燒燙傷，雲林縣議會今天議會總質詢，不論藍綠議員都要求縣政府拿出魄力，嚴正對待六輕不斷發生工安意外的問題；縣長張麗善說，該罰就罰、該停工就停。

六輕今年4月發生液化石油氣外漏導致爆炸，日前12日又發生工安意外，一名工人燒燙傷送醫，雲林縣議會民意聯盟、誠信聯盟等議會黨團，都針對六輕事故不斷，要求張麗善硬起來。

民意黨團議員李建志、許留賓、蔡明水、王又民、王秋足等人說，六輕從民國99年事故層出不窮，裡面員工有4成是雲林人，環保工安沒有達到國家安全標準，要求張麗善拿出魄力全面檢查，台塑根本沒有尊重縣府和議會。

李建志提到，六輕工安尚未改善，雲林縣政府卻展延台塑六輕燃煤操作許可證，讓人質疑縣府是不是包庇或拿好處；張麗善聽完動怒駁斥「這是抹黑」，並回應事故後縣府早已積極作為，不僅開罰還勒令停工。

張麗善回應，縣府已經勒令停工出事的廠區，並開罰最高罰款，也持續進行空氣、水質、土穰進行檢測，這次發生事故的是管線設備節點，也要求六輕針對220多萬個管線設備元件納入總體檢範圍。

她也提到，該事故造成一名工人燒燙傷，因廠區旁邊的雲林長庚醫院無燒燙傷病房，也將要求長庚醫院設置燒燙傷病房。

誠信黨團議員質詢六輕工安問題，縣長張麗善答詢強調，祭出最嚴苛條件檢視六輕。記者李...
誠信黨團議員質詢六輕工安問題，縣長張麗善答詢強調，祭出最嚴苛條件檢視六輕。記者李京昇／攝影
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接著誠信聯盟黨團議員蔡東富、黃文祥、林深說，他們站在百姓安全上，也跟民意黨團一樣重視六輕事故問題，上下一條心，縣長針對六輕應有積極作為，六輕連續發生好幾起爆炸，請縣長做出裁決。

張麗善說，今天不論藍綠，她也不希望六輕意外不停發生，能夠開罰就開罰、能停工就停工，未來任何許可證，只要達不到預期都會駁回，她會祭出最嚴苛的條件檢視六輕。

六輕事故張麗善

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