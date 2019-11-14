嘉義縣再傳法定傳染病屈公病例 衛生局消毒防疫
2019-11-14 15:26
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣再傳出法定傳染病屈公病例，朴子市43歲女姓到泰國旅遊，返國發病確診，雖是境外移入，衛生局不敢大意，下午出動防疫人員在患者住家及四周生活環境，展開消毒，清除病媒蚊孳生。
到目前為止，嘉縣山海區各出現一例境外屈公病例，屈公病是經由帶有屈公病病毒斑蚊叮咬感染疾病，感染屈公病患者大部分會出現發燒、頭痛、疲勞、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛，與登革熱症狀非常類似。和登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數週至數月，而典型登革熱並不會出現長期的關痛。
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衛生局呼籲，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。另提醒計劃前往屈公病流行地區的民眾應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，居住在有紗 門、紗窗的房舍。如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊、活動史等，以利及早通報、 診斷及治療。
今年至今國內累計100例本土登革熱病例，另有472例境外移入病例，其中嘉縣3例，今年登革熱、屈公病疫情為近十年最嚴重，事先預防非常重要， 衛生局從10月中起以科學結合地理、地圖應用誘卵桶佈點監測，先以義竹鄉、布袋鎮試辦，優先以曾發生登革熱疫情及布氏級數2級以上的高風險村里佈點監測，並每周更換誘卵紙，蒐集卵粒、登錄統計。
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