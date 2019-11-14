工策會總幹事遭批肥貓 嘉義縣議員主張刪預算保留科目
2019-11-14 15:08
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事，前中央黨部黨工陳奕翰轉任副總幹事，上午議會聯審明年縣府經發處附屬工策會預算650萬元，國民黨團痛批工策會「黑機關」，總幹事及副總幹事是領高薪「肥貓」，無黨議員何子凡批黨政不分，主張刪預算保留千元科目，民進黨議員劉雅文及姜梅紅主張保留；主席陳柏麟議員裁示提交大會議決。
國民黨議員詹琬蓁日前質詢槓上工策會，批總幹事薪水比照公務員11職等領10萬多元，配發公務座車，薪水比議員多，工策會全部4名人員到9月底就花掉468萬元人事費，只花40萬元辦活動，效能不彰，上午聯審國民黨團再緊咬工策會預算砲轟。
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詹琬蓁、李國勝、林于玲、吳思蓉批工策會黑機關，人事支出占大部分預算，總幹事由黨部主委擔任，跑婚喪喜慶及競選授證場合，工策會未發揮功能，要求林沐惠列席，陳柏麟裁示休息，由副總幹事陳奕翰與經發處長江振瑋共同列席答詢，陳奕翰侃侃而談業務成效。
國民黨團批總幹事與副總幹事占肥貓缺，總幹事兼黨部主委，副總幹事過去當黨工，還為縣長翁章梁輔選，議員何子凡質疑工策會角色，為何由縣府編預算補助，辦公室還設縣府，總幹事由黨部主委兼任從事黨務，黨政不分；民進黨議員劉雅文及姜梅紅肯定工策會招商，服務廠商功能，主張保留預算。
江振瑋說，工策會是登記有案社團法人，推動工商經濟發展，縣長兼工策會主委，他兼委員，總幹事對委員會負責。陳奕翰表示，工策會服務工業區廠商，協助招商，服務是有溫度的，跑輔選行程依規定請假。林沐惠說，平日忙跑工業區，服務輔導廠商及招商，跑私人行程依規定請假，為經濟發展轉型盡心盡力。
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