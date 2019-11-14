親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨明召開臨時中常會 吳敦義證實：會往後調整自己名次

烏克蘭門又一「神秘通話」？川普彈劾風暴的首場公開聽證

工策會總幹事遭批肥貓 嘉義縣議員主張刪預算保留科目

2019-11-14 15:08聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠兼工策會總幹事，前中央黨部黨工陳奕翰轉任副總幹事，上午議會聯審明年縣府經發處附屬工策會預算650萬元，國民黨團痛批工策會「黑機關」，總幹事及副總幹事是領高薪「肥貓」，無黨議員何子凡批黨政不分，主張刪預算保留千元科目，民進黨議員劉雅文及姜梅紅主張保留；主席陳柏麟議員裁示提交大會議決。

國民黨議員詹琬蓁日前質詢槓上工策會，批總幹事薪水比照公務員11職等領10萬多元，配發公務座車，薪水比議員多，工策會全部4名人員到9月底就花掉468萬元人事費，只花40萬元辦活動，效能不彰，上午聯審國民黨團再緊咬工策會預算砲轟。

詹琬蓁、李國勝、林于玲、吳思蓉批工策會黑機關，人事支出占大部分預算，總幹事由黨部主委擔任，跑婚喪喜慶及競選授證場合，工策會未發揮功能，要求林沐惠列席，陳柏麟裁示休息，由副總幹事陳奕翰與經發處長江振瑋共同列席答詢，陳奕翰侃侃而談業務成效。

國民黨團批總幹事與副總幹事占肥貓缺，總幹事兼黨部主委，副總幹事過去當黨工，還為縣長翁章梁輔選，議員何子凡質疑工策會角色，為何由縣府編預算補助，辦公室還設縣府，總幹事由黨部主委兼任從事黨務，黨政不分；民進黨議員劉雅文及姜梅紅肯定工策會招商，服務廠商功能，主張保留預算。

江振瑋說，工策會是登記有案社團法人，推動工商經濟發展，縣長兼工策會主委，他兼委員，總幹事對委員會負責。陳奕翰表示，工策會服務工業區廠商，協助招商，服務是有溫度的，跑輔選行程依規定請假。林沐惠說，平日忙跑工業區，服務輔導廠商及招商，跑私人行程依規定請假，為經濟發展轉型盡心盡力。

嘉義縣議員何子凡批工策會黨政不分。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員何子凡批工策會黨政不分。記者魯永明／翻攝
分享
嘉義縣議員李國勝(右)質詢經發處長江振瑋(左)工策會副總幹陳奕翰(中)。記者魯永...
嘉義縣議員李國勝(右)質詢經發處長江振瑋(左)工策會副總幹陳奕翰(中)。記者魯永明／翻攝
分享
嘉義縣議員詹琬蓁(右)質詢經發處長江振瑋(左)工策會副總幹陳奕翰(中)。記者魯永...
嘉義縣議員詹琬蓁(右)質詢經發處長江振瑋(左)工策會副總幹陳奕翰(中)。記者魯永明／翻攝
分享

國民黨民進黨薪水

相關新聞

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

嘉義縣再傳法定傳染病屈公病例 衛生局消毒防疫

2019-11-14 15:26

另類選舉活動 陳亭妃17日辦親子活力派對

2019-11-14 15:04

山上水道博物館紀念瓶裝水侵權？南市府：先暫停使用

2019-11-14 14:07

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

六輕工安火警 張麗善：速設國家級災害應變中心

2019-11-13 23:51

嘉市西區運動中心 總統跳票？

2019-11-13 23:49

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

雲縣危橋補助 藍綠再交鋒

2019-11-13 23:47

挑戰人生下半場／「愛薩客」蔡森源 用音樂娛樂長輩

2019-11-13 23:44

助青年就業 南市將設青年科

2019-11-13 23:26

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

流感疫苗終於開打 嘉市再加碼1千劑疫苗

2019-11-13 20:02

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

遭爆為蔡英文提前辦活動 南市消防局：蔡未出席

2019-11-13 19:18

勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才

2019-11-13 16:44

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

蘇治芬視察危橋 盼不要為選舉扭曲中央補助美意

2019-11-13 13:52

張嘉郡發表紀念小物 徵求小額捐款

2019-11-13 13:24

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

嘉義嘉檳文化館力推藝文活動 書法家楊貴真辦展

2019-11-13 12:19

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

嘉市鐵路高架化 市長邀集市民一同討論未來

2019-11-13 11:58

嘉市有3塊「肉瘤」和「神經線」 議員盼能規畫開發

2019-11-13 11:44

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

烏魚子來了！嘉義縣開剖質量均佳宣告進入養殖烏魚產季

2019-11-13 11:08

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

善化農會胡麻節周六日登場 限量麻油雞芝麻拌麵免費嘗

2019-11-13 19:42

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

新北6名新住民女性開講座 分享來台心路歷程

2019-11-13 19:41

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

改造汐止門面 火車站廣場盼成特色公園

2019-11-13 19:22

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

台鐵潮枋段電氣化12月23日通車 邀蔡英文主持通車儀式

2019-11-13 17:33

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top