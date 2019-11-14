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另類選舉活動 陳亭妃17日辦親子活力派對

2019-11-14 15:04聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市第三選區立委參選人陳亭妃，將和吉祥物「妃妃姐姐」，在北區小北成功夜市表演神...
台南市第三選區立委參選人陳亭妃，將和吉祥物「妃妃姐姐」，在北區小北成功夜市表演神秘舞蹈。圖／陳亭妃競選總部提供
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揮別傳統選舉肅殺氣氛，台南市第三選區立委參選人陳亭妃，本月17日上午9點30分在北區小北成功夜市舉辦妃妃姐姐親子活力派對活動，現場除了趣味活動，還有歡樂帶動唱，帶領小朋友進入派對最高潮。陳亭妃將和初次出場的選舉吉祥物「妃妃姐姐」表演神秘舞蹈，現場歡樂帶動唱、帶領小朋友進入派對最高潮。

這場親子活動，除了氣墊遊戲區、童玩闖關區、泡泡魔術秀、椪糖DIY、棉花糖DIY等趣味活動。陳亭妃說，台南市區長期沒有公共托育家園場域，以協助家庭育兒功能，年輕夫妻最苦惱就是假日不知道該帶孩子去哪裡放電。

陳亭妃表示，舉辦嘉年華式的親子活力派對，玩樂之餘，可以培養孩子完成任務的成就感，更在無形中宣傳政府育兒政策，讓選舉不再是硬梆梆的呼口號，政治也可以很溫馨。未來將在北區、安南區舉辦多場不同主題的親子活動，讓家長和孩子同歡。

陳亭妃親子夜市

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