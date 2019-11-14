林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光
2019-11-14 14:24
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
林志玲與老公AKIRA本月17日將在台南舉辦婚宴，地點確定是在台南市美術館1館，台南市長黃偉哲當天也將盡地主之誼，依照古禮準備一牛車嫁妝送給林志玲。黃偉哲今天提前曝光嫁妝內容，包括會送後壁有名的越光米、東山龍眼蜜等，除了祝福新人之外，也趁勢替台南物產打知名度。
黃偉哲表示，台南人的嫁妝很豐厚，結婚是人生大事，加上台南又好客，所以市府一定要費一番心思。黃偉哲說，AKIRA是日本人，吃越光米可能比較習慣，尤其後壁是林志玲的故鄉，所以會把台南的越光米當作嫁妝強項，東山有龍眼蜜，祝他們早生貴子，另外，還會送他們下營的蠶絲被、蠶絲枕頭，與台南物產、農產扣連在一起，讓AKIRA知道台南的女兒備有這種實用、高貴不貴的嫁妝，替台南物產打點知名度。
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黃偉哲說，17日當天會委託館方將台南物產嫁妝當作現場布置，館方人員可以向新人介紹台南物產，說不定新娘拿起來拍照就紅了，有助城市、物產、地區行銷，希望能對城市有附加效益。
至於有沒有收到林志玲婚禮的邀請函？黃偉哲說，他沒收到喜帖，而且政治人物何必去蹭人家婚禮，能盡地主之誼來祝福就夠了。
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