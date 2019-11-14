親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

香港示威衝突急升溫 中共將面臨什麼風險？

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

林志玲與老公AKIRA本月17日將在台南舉辦婚宴，地點確定是在台南市美術館1館，台南市長黃偉哲當天也將盡地主之誼，依照古禮準備一牛車嫁妝送給林志玲。黃偉哲今天提前曝光嫁妝內容，包括會送後壁有名的越光米、東山龍眼蜜等，除了祝福新人之外，也趁勢替台南物產打知名度。

林志玲與老公AKIRA本月17日將在台南舉辦婚宴。圖／林志玲工作室提供
林志玲與老公AKIRA本月17日將在台南舉辦婚宴。圖／林志玲工作室提供
分享

黃偉哲表示，台南人的嫁妝很豐厚，結婚是人生大事，加上台南又好客，所以市府一定要費一番心思。黃偉哲說，AKIRA是日本人，吃越光米可能比較習慣，尤其後壁是林志玲的故鄉，所以會把台南的越光米當作嫁妝強項，東山有龍眼蜜，祝他們早生貴子，另外，還會送他們下營的蠶絲被、蠶絲枕頭，與台南物產、農產扣連在一起，讓AKIRA知道台南的女兒備有這種實用、高貴不貴的嫁妝，替台南物產打點知名度。

台南市長黃偉哲將送越光米、麻油等，作為林志玲的嫁妝。記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲將送越光米、麻油等，作為林志玲的嫁妝。記者鄭維真／攝影
分享

黃偉哲說，17日當天會委託館方將台南物產嫁妝當作現場布置，館方人員可以向新人介紹台南物產，說不定新娘拿起來拍照就紅了，有助城市、物產、地區行銷，希望能對城市有附加效益。

至於有沒有收到林志玲婚禮的邀請函？黃偉哲說，他沒收到喜帖，而且政治人物何必去蹭人家婚禮，能盡地主之誼來祝福就夠了。

黃偉哲婚禮美術館結婚林志玲

相關新聞

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

工策會總幹事遭批肥貓 嘉義縣議員主張刪預算保留科目

2019-11-14 15:08

另類選舉活動 陳亭妃17日辦親子活力派對

2019-11-14 15:04

山上水道博物館紀念瓶裝水侵權？南市府：先暫停使用

2019-11-14 14:07

國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

六輕工安火警 張麗善：速設國家級災害應變中心

2019-11-13 23:51

嘉市西區運動中心 總統跳票？

2019-11-13 23:49

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

雲縣危橋補助 藍綠再交鋒

2019-11-13 23:47

挑戰人生下半場／「愛薩客」蔡森源 用音樂娛樂長輩

2019-11-13 23:44

助青年就業 南市將設青年科

2019-11-13 23:26

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

流感疫苗終於開打 嘉市再加碼1千劑疫苗

2019-11-13 20:02

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

遭爆為蔡英文提前辦活動 南市消防局：蔡未出席

2019-11-13 19:18

勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才

2019-11-13 16:44

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

蘇治芬視察危橋 盼不要為選舉扭曲中央補助美意

2019-11-13 13:52

張嘉郡發表紀念小物 徵求小額捐款

2019-11-13 13:24

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

嘉義嘉檳文化館力推藝文活動 書法家楊貴真辦展

2019-11-13 12:19

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

嘉市鐵路高架化 市長邀集市民一同討論未來

2019-11-13 11:58

嘉市有3塊「肉瘤」和「神經線」 議員盼能規畫開發

2019-11-13 11:44

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

烏魚子來了！嘉義縣開剖質量均佳宣告進入養殖烏魚產季

2019-11-13 11:08

1246人破紀錄 西拉雅「南化甜心派對」周六加碼

2019-11-13 09:48

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

竹縣議員質疑宗教教材入校 縣府：若涉及宗教一律離開校園

2019-11-13 15:14

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

結紮補助1500元 屏縣寵物絕育可申請補助

2019-11-13 15:36

桃園登山客山區發現鼬獾屍體 通報動保處調查

2019-11-13 17:35

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

善化農會胡麻節周六日登場 限量麻油雞芝麻拌麵免費嘗

2019-11-13 19:42

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

新北6名新住民女性開講座 分享來台心路歷程

2019-11-13 19:41

石岡土牛滑冰場最低標漏洞百出又延宕 中市府：徹查並求償

2019-11-13 15:16

台中「禮義廉恥」重返校園 引發藍綠論戰

2019-11-13 15:35

改造汐止門面 火車站廣場盼成特色公園

2019-11-13 19:22

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top