山上水道博物館紀念瓶裝水侵權？南市府：先暫停使用
2019-11-14 14:07
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
台南市山上花園水道博物館10月開館以來爆紅，台南市文化局也配合推出限定紀念瓶裝水，不過，國民黨議員謝龍介今天在質詢時拿出一家由冰島公司設計進口的礦泉水瓶，指兩者瓶身完全相同，質疑文化局涉嫌侵權，恐怕石虎事件再重演。市長黃偉哲表示，會進一步與廠商聯繫確認版權問題，在查證確定前，先暫停使用此款瓶身。
謝龍介今天在議會總質詢時質疑，台南市文化局委外設計的山上花園水道博物館限定紀念瓶裝水罐子涉嫌抄襲侵權；文化局長葉澤山則說，這是公版的瓶子，委託廠商設計生產，瓶身外圍的包膜由文化局設計。
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「你肯定是公版？」謝龍介說，一般競選人物使用的礦泉水是公版，瓶子沒版權讓大家共用，但有品牌的礦泉水都有經過設計、註冊。他拿出冰島公司設計進口的礦泉水，指瓶身是以冰山為設計概念，如果說是公版有點不可思議，若市府未經過取得同意權的話，恐怕會造成石虎事件重演，對市府形象受損。
黃偉哲回應，文化局會進一步與廠商聯繫，了解是否有取得此款特殊瓶身設計的版權授權問題，在查證確認之前，將暫停使用此款瓶身設計。另外文化局表示，此款瓶裝水是依照規定的生產，符合相關的衛生法令。
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