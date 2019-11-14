匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理
2019-11-14 13:38
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣山區立委選戰激烈，署名「小商人」大型選舉看板，看板寫「恭賀林國慶兒子榮任中國政委，拿麼厲害」，昨天豎立在人口最多的民雄鄉交通要道嘉一六四線路旁，譏諷林國慶，引人側目，民雄鄉國民黨議員林于玲上午議會質詢指稱，大型看板危害交通公共安全，要求縣府依法處理。
林國慶痛批匿名「小商人」是政治豢養的打手工具，出錢豎立看板者，「小商人」不要躲在幕後，要就本人站出來，不要用這種下流手段對付他，他兒子擔任的職務是服務台商，協助台商解決問題，並未違法。
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林于玲指稱，昨天下午嘉一六四線通往民雄鄉福權村交通要道，突然豎立大型選舉看板，這處看板鄰近紅綠燈交通號誌，車流量大，遮擋交通視線，有婦人騎機車為閃避來車摔倒，她接獲許多民眾投訴，為何可以豎立在交通要道轉角處?
她到場勘查看板，內容疑與選舉有關，她要求縣府依法處置，看板設置地點很危險，違法就拆除或遷移後退，不應妨害交通公共安全，針對看板內容，她說，大陸有很多台商，不要選舉一到，就用這種手段攻擊別人，很不好。
縣府經發處建管科說，依廣告物設置辦法，大型選舉看板設置在私人土地，應依法申請，經查，這個大型看板並未申請，屬違法廣告物，會請民雄鄉公所先查報，列管排定時間拆除。
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