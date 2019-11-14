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實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南玉井是芒果的故鄉，今年7月芒果季，慕名到台南玉井旅遊的日本遊客松下等，前往玉井區公所請求協助要叫車到果園體驗採芒果，公所員工透過翻譯軟體為他叫車安全抵達果園，3個多月後，松下等寄來一封感謝信及一箱可愛的小禮物，感謝公所同仁的協助，並說「下次也想把妻子帶來」。玉井區區長陳新澈表示，松下先生的感謝信與禮物帶給公所同仁很大的鼓勵，公所也將回信邀松下先生再到玉井旅遊。

這封信指名給台南市玉井區公所接待員鄧，內容應是用翻譯軟體不是很順暢，內容是「一邊想做感謝，一邊到今天過去，在使用翻譯軟體的文章對不起，在7月1日對受理的兩個女性非常感謝照顧 ，要真心的對應，正非常咸謝突然不行的請求，托您的福也可以了小崇果園的芒果收獲經驗。非常愉快變成了出色的台灣旅行，明年見也想對作為芒果的天國的玉井來，下次也想把妻子帶來，感謝各位的親切，送了心情的物品 ，祈禱各位的健康和幸福。松下等」

玉井區公所員工張淑敏表示，當天松下先生中午時到公所服務台詢問，可否幫忙叫車載他去「小崇芒果園」體驗採果，她立即幫忙聯絡，並且以Google翻譯軟體與松下先生溝通路程、車資等問題，松下先生也如願到果園體驗採果。

陳新澈說，松下先生事隔多月還寄來可愛的小禮物，都是日本品牌的小東西，有環保袋、包鮮盒、小飾品、小提袋、夾子、便條紙，不是貴重物品，但禮輕情意重，大大振奮基層公所士氣，將請同仁回信邀松下先生帶太太來玩，讓公所招待吃芒果冰。

玉井區公所設有外籍人士服務區，因芒果吸引日籍、港澳遊客居多，除了詢問景點、借廁所、問路、採購寄送，也有人請公所員工幫忙叫計程車前往採果、用餐，最遠還有遊客坐計程車到楠西果農之家。近年來也常有日籍遊客拿著旅遊雜誌到公所問路，都會竭誠協助，多語言櫃台提供多樣服務，例如日客也常詢問芒果如何宅配，公所則會轉介至玉井農會。

日本遊客松下等（左）今年7月慕名到台南玉井體驗採芒果，玉井區公所員工透過翻譯軟體...
日本遊客松下等（左）今年7月慕名到台南玉井體驗採芒果，玉井區公所員工透過翻譯軟體與他溝通協助完成芒果體驗之旅。圖／玉井區公所
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日本遊客松下等今年7月慕名到台南玉井體驗採芒果。圖／玉井區公所
日本遊客松下等今年7月慕名到台南玉井體驗採芒果。圖／玉井區公所
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玉井區公所收到日本遊客松下等的感謝信箱，相當窩心。記者吳淑玲／攝影
玉井區公所收到日本遊客松下等的感謝信箱，相當窩心。記者吳淑玲／攝影
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玉井區長陳新澈（左）表示，區公所設有外籍人士服務台，協助外國遊客各項事宜。記者吳...
玉井區長陳新澈（左）表示，區公所設有外籍人士服務台，協助外國遊客各項事宜。記者吳淑玲／攝影
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