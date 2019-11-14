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國際奧林匹亞機器人世界賽 正心中學奪下世界第四

2019-11-14 11:26聯合報 記者李京昇／即時報導

2019WRO國際奧林匹亞機器人世界賽日前登場，雲林正心高中機器人團隊汪柏叡、李...
2019WRO國際奧林匹亞機器人世界賽日前登場，雲林正心高中機器人團隊汪柏叡、李叡穎，與來自其他73個國家共90多隊的隊伍競技，榮獲國際高中競賽組世界第四名佳績。圖／正心中學提供
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2019WRO國際奧林匹亞機器人世界賽日前登場，雲林正心高中機器人團隊汪柏叡、李叡穎，與來自其他73個國家共90多隊的隊伍競技，榮獲國際高中競賽組世界第四名佳績。

WRO國際奧林匹亞機器人世界賽是一場具代表性的世界舞台，每年透過國際議題作為選手比賽題目，今年主題為智慧城市「Smart City」，隨著AI時代的來臨，參賽者除需要編寫程式及組裝機器外，更要因應大會隨機應變的特別規則進行解題，題目難度高，選手們必須要有足夠的臨場解題能力才能脫穎而出。

世界賽分三天，第一天是組裝與練習，第二、三天是正式比賽，比賽的第一天，選手遇到了機器無法偵測到場上物件的問題，更改軟硬體設定與排除各種問題；第二天機器調整的很穩定，但很遺憾地發生機器人內部程式EV3邏輯掉線，使原本秒數滿分排名第一降到十二名。

最後一天，同學們在憑藉著團隊平時練習的實力與高度抗壓性，在第三回合時成功解題，逆勢反攻，從第十二名直追到第四名，當場贏得全場的歡聲雷動。

汪柏叡是本校「機器人社團」的社長，李睿穎也是去年代表台灣參加2018WRO世界賽的選手，他們說，平日都利用放學後課餘時間、假日期間不斷地重複修正調整機器人結構、程式測試等，從校際、區賽、全國賽，一路挺進並脫穎而出代表台灣參加世界賽真的很開心，他們也感謝老師陳麗蘭及教練粘振國一路以來的支持與指導。

2019WRO國際奧林匹亞機器人世界賽日前登場，雲林正心高中機器人團隊汪柏叡、李...
2019WRO國際奧林匹亞機器人世界賽日前登場，雲林正心高中機器人團隊汪柏叡、李叡穎，與來自其他73個國家共90多隊的隊伍競技，榮獲國際高中競賽組世界第四名佳績。圖／正心中學提供
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