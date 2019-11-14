額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止
2019-11-14 09:51
聯合報 記者吳淑玲
／即時報導
台南市第三期住商節能汰換補助計畫於11月1日開始接受受理，市民朋友申請相當踴躍，截至13日住宅補助經費僅剩約519萬，預計15日經費將用罄，經發局宣布15日起截止受理住宅汰換補助，感謝市民對節電政策的熱烈支持與響應。
經發局郭阿梅局長表示，黃偉哲市長多次在會議中提醒，要減少民眾舟車勞頓並且不要讓申請民眾久候，第二期計畫開始務必採行雙軌服務，提升受理文件審核速度，目前住宅補助經費將用罄，臨櫃受理服務已停止，11月15日前透過郵寄申請案件(以郵戳為憑)，已協請中華電信股份有限公司加派人力，針對已送審之案件將依序審核，如資料齊全無誤，即可立即撥款至指定帳戶，撥款前均會以簡訊通知申請者，請民眾留意簡訊通知，民眾如欲了解辦理進度，可洽中華電信公司客服專線（電話：06-3006168）查詢。
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經發局表指出，服務業補助經費尚有約4100萬元，請尚未提出申請之已汰換機關學校以及服務業（商工營業項目代碼屬F到J大類，但營登用電地址領有工廠登記證或涉製造加工行為者，非屬補助範疇）備妥文件踴躍申請，不要錯過機會。相關節能補助計畫詳細資訊請上經濟發展局網站或臺南市設備汰換網站查詢。
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