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嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣朴子市傳出首例境外法定傳染病屈公病例，衛生局說，患者是43歲女性，到泰國旅遊，回國發病先到診所就醫，病情未改善，再到嘉義長庚住院，昨天經檢驗確診屈公病通報，雖是境外感染，衛生局防疫不敢輕忽，下午將到患者四周環境消毒，這是繼8月竹崎鄉第一例境外屈公病後，第二個病例。

屈公病是經由帶有屈公病病毒斑蚊叮咬感染疾病，感染屈公病患者大部分會出現發燒、頭痛、疲勞、噁心、嘔吐、肌痛、出疹及關節痛，與登革熱症狀非常類似。和登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數周的倦怠感，有些患者的關節會痛到無法行動，並持續數周至數月，而典型的登革熱並不會出現長期的關節痛。

衛生局說，這名女患者病情穩定，還在住院觀察中； 朴子衛生所發給患者四周居民媒蚊噴藥通知單，通知近日居住社區內有屈公病確診個案發生，為防範疫情擴散及時撲殺病媒蚊,保護健康必須進行家戶內、外噴藥工作，由於民眾對屈公病認識不多，引發恐慌。

疾管署發布今年屈公病境外移入病例數是自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀與登革熱相似，包括突然發燒、關節痛、頭痛噁心、疲倦、肌肉疼痛等，約半數病患會出現皮疹，大部分患者在1周內可康復。

為防範病媒蚊孳生，日前縣長翁章梁率縣府團隊在義竹鄉公所前廣場進行「誘卵、孳清、清淨嘉園大家作伙來」聯合啟動儀式，除運用實際監測蟲卵數據，以孳清作業為防治登革熱，更呼籲鄉親及各部門落實「巡、倒、清、刷」觀念，維護大家的健康。

為防範病媒蚊孳生，嘉義縣長翁章梁日前率縣府團隊在義竹鄉公所前廣場進行「誘卵、孳清...
為防範病媒蚊孳生，嘉義縣長翁章梁日前率縣府團隊在義竹鄉公所前廣場進行「誘卵、孳清、清淨嘉園大家作伙來」聯合啟動儀式。圖／縣府提供
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為防範病媒蚊孳生，嘉義縣長翁章梁(右)日前率縣府團隊在義竹鄉公所前廣場進行「誘卵...
為防範病媒蚊孳生，嘉義縣長翁章梁(右)日前率縣府團隊在義竹鄉公所前廣場進行「誘卵、孳清、清淨嘉園大家作伙來」聯合啟動儀式。圖／縣府提供
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屈公病患者衛生局

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