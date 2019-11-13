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影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

蔡英文總統去年承諾支持西區國民運動中心興建，但一年過去仍沒著落，嘉義市長黃敏惠今天在臉書以影片向蔡英文喊話，中央曾承諾嘉市的鐵路高架化經費全額負擔，已經跳票了，現在西區運動中心又跳票，「總統你現在開得選舉支票，民眾還能相信嗎？」

嘉義市議員鄭光宏今天在議會播放蔡英文去年輔選嘉市前市長涂醒哲影片，當時涂醒哲爭取興建西區運動中心，蔡英文說「會去說服行政院長，如果院長來問我，我會支持」等語，時任行政院長賴清德當年受訪時也說，總統特別交代此事，支持興建西區運動中心。

嘉義市教育處預估西區運動中心每月人次能達1萬人，今年再向中央申請2億元經費補助。但教育部體育署今年5月31日回函，根據「改善國民運動環境及打造運動島」計畫，已補助30座國民運動中心，期程到民國106年截止，目前已無經費補助。

黃敏惠在議會結束時說，希望總統和行政院院長能兌現承諾，西區國民運動中心是市民很強烈的需求，政治人物開支票，一定要兌現，不能「黑白開」或「船過水無痕」，對民主是很大的傷害，包括鐵路高架化當年中央承諾要全額補助，如今嘉市卻還要負擔38億元。

黃敏惠晚間在臉書放出喊話影片，內容有蔡英文當時承諾的新聞片段，還有今年5月體育署的公文等內容，希望透過喊話，爭取興建西區運動中心。

嘉義市長黃敏惠拍攝影片向蔡英文總統喊話。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠拍攝影片向蔡英文總統喊話。圖／嘉義市府提供
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蔡英文行政院嘉義

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