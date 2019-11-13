親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟這麼大

最新！民進黨不分區立委完整名單出爐 游錫堃列第八

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南六甲恒安媽祖文化季吸引5萬遊客， 晚間席開150桌，圓滿落幕。圖／恒安宮提供
台南六甲恒安媽祖文化季吸引5萬遊客， 晚間席開150桌，圓滿落幕。圖／恒安宮提供
分享
為期30天的台南六甲恒安媽祖文化季，今晚在平安宴中閉幕。主委沈進忠表示，今年活動參與的人數已經超過5萬人，透過文化的活動讓更多人接觸媽祖信俗文化，同時結合鄰近的產業與景點，讓活動吸引如此多人潮前來，帶動地方產業。

今晚恒安宮在廟口舉辦平安宴，席開150桌，宴請各友好宮廟及團體來吃平安餐，慰勞所有的工作人員，也感謝各友宮在遶境期間協助幫忙，造就了這一連串活動在六甲地區難得的盛況，台南市長黃偉哲也應邀出席，表達肯定。

主委沈進忠表示，今年適逢3年圓科的湄洲進香加上重建安座20周年，將活動統籌成一系列的在地化活動，也是希望媽祖信仰除了展現在地化，也展現年輕化，希望成為社會一股安定的力量，有幸台灣是個自由、民主的國度，擁有豐富的文化底蘊，發揚媽祖的信俗文化。

今晚平安宴中，賢良港天后祖祠副董，致贈「螺港瀾源」牌匾，象徵祖廟與恒安宮情意遠遠留長，也為3年湄洲謁祖進香作為紀念。

台南六甲恒安媽祖文化季吸引5萬遊客， 晚間席開150桌，圓滿落幕。圖／恒安宮提供
台南六甲恒安媽祖文化季吸引5萬遊客， 晚間席開150桌，圓滿落幕。圖／恒安宮提供
分享
賢良港天后祖祠致贈恒安宮「螺港瀾源」牌匾。圖／恒安宮提供
賢良港天后祖祠致贈恒安宮「螺港瀾源」牌匾。圖／恒安宮提供
分享
台南六甲恒安媽祖文化季吸引5萬遊客， 晚間席開150桌，圓滿落幕。圖／恒安宮提供
台南六甲恒安媽祖文化季吸引5萬遊客， 晚間席開150桌，圓滿落幕。圖／恒安宮提供
分享

媽祖遶境

相關新聞

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

遭爆為蔡英文提前辦活動 南市消防局：蔡未出席

2019-11-13 19:18

流感疫苗終於開打 嘉市再加碼1千劑疫苗

2019-11-13 20:02

勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才

2019-11-13 16:44

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

蘇治芬視察危橋 盼不要為選舉扭曲中央補助美意

2019-11-13 13:52

張嘉郡發表紀念小物 徵求小額捐款

2019-11-13 13:24

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

嘉義嘉檳文化館力推藝文活動 書法家楊貴真辦展

2019-11-13 12:19

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

嘉市鐵路高架化 市長邀集市民一同討論未來

2019-11-13 11:58

嘉市有3塊「肉瘤」和「神經線」 議員盼能規畫開發

2019-11-13 11:44

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

烏魚子來了！嘉義縣開剖質量均佳宣告進入養殖烏魚產季

2019-11-13 11:08

1246人破紀錄 西拉雅「南化甜心派對」周六加碼

2019-11-13 09:48

挑戰人生下半場／「半休耕樂團」從不懂五線譜...組團圓夢

2019-11-12 23:49

雲縣客厝大排動工 解元長、土庫多年水患

2019-11-12 23:35

重啟1999專線 嘉市議會鬧紛歧延後審查預算

2019-11-12 23:29

台南57農產上海參展 鎖定高端市場拚知名度

2019-11-12 23:22

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

沙崙科學城加設99公頃綠能園區 打造台南產業一條龍

2019-11-12 23:20

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

嘉市有全台最大探索體驗學校 議員：加強宣傳

2019-11-12 19:09

台南之光！ 德光中學奪國際奧林匹亞機器人世界賽冠軍

2019-11-12 18:18

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰

2019-11-13 11:44

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

新北市規畫運動聚點 彌補國民運動中心設置不足

2019-11-13 10:33

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31

影／當面呼籲總統 侯友宜：給警察尊重

2019-11-13 13:27

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

閒置7年 蘇家農舍擬拆除

2019-11-12 23:49

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21

台中150年古蹟「筱雲山莊」修復 開放導覽

2019-11-12 23:40

彰化蓋百座光電球場 廠商收手

2019-11-12 23:53

金門人消費力強 孫東寶超有感

2019-11-13 00:21

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24

校外人士教學指「領養造成亂倫」 台中市議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

採紅菱不用划船！他退休靠電機專長打造300坪魚菜共生

2019-11-13 11:16

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

籃球場種電 台中籌建12座

2019-11-12 23:54

苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top