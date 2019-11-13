台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿
2019-11-13 22:12
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
為期30天的台南六甲恒安媽祖文化季，今晚在平安宴中閉幕。主委沈進忠表示，今年活動參與的人數已經超過5萬人，透過文化的活動讓更多人接觸媽祖信俗文化，同時結合鄰近的產業與景點，讓活動吸引如此多人潮前來，帶動地方產業。
今晚恒安宮在廟口舉辦平安宴，席開150桌，宴請各友好宮廟及團體來吃平安餐，慰勞所有的工作人員，也感謝各友宮在遶境期間協助幫忙，造就了這一連串活動在六甲地區難得的盛況，台南市長黃偉哲也應邀出席，表達肯定。
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主委沈進忠表示，今年適逢3年圓科的湄洲進香加上重建安座20周年，將活動統籌成一系列的在地化活動，也是希望媽祖信仰除了展現在地化，也展現年輕化，希望成為社會一股安定的力量，有幸台灣是個自由、民主的國度，擁有豐富的文化底蘊，發揚媽祖的信俗文化。
今晚平安宴中，賢良港天后祖祠副董，致贈「螺港瀾源」牌匾，象徵祖廟與恒安宮情意遠遠留長，也為3年湄洲謁祖進香作為紀念。
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