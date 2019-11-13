流感疫苗終於開打 嘉市再加碼1千劑疫苗

2019-11-13 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



流感疫苗開打，嘉義市政府衛生局今年度已備妥95000劑四價流感疫苗，市長黃敏惠說，嘉義市獲得議會支持，加碼自購1千劑疫苗，免費提供給50歲以下給未符合公費接種條件，包括設籍嘉義市的身心障礙者、社會處登記的托育人員和嘉市國小教職員工等三大族群。

今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，導致疫苗接種時程順延，黃敏惠今天在流感疫苗啟動記者會上，與疾病管制署南區管制中心副主任陳紫君等人，一起提醒民眾可以開始接種流感疫苗。

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嘉義市自11月15日起依照疾管署規定分3階段接種，提供民眾接種服務，依序為11月15日起學生及醫事人員；12月8日起65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起則為全部公費對象。

陳紫君說，以健保資料的門診與急診就診百分比，目前疫情未超過流行閾值，每年流感流行期約在農曆春節前後，明年1月底是流感的高峰期，在農曆年前完成接種是最佳時刻，施打後約兩周就可產生保護力，可帶動市民產生集體保護力。

市府衛生局疾管科長黃露葵說，施打的四價流感疫苗包含H1N1、H3N2、B型山形株、B型維多利亞株，衛生局已與69家流感疫苗合約醫療院所合作，為民眾提供接種服務。並請臺中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、慶昇醫院及陽明醫院入校為國小至高中職的學生提供免費接種服務。