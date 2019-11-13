遭爆為蔡英文提前辦活動 南市消防局：蔡未出席

台南市義消向高思博爆料，台南市消防局行政不中立，為小吳拉票。圖／高辦提供 分享 facebook 台南市一名義消向國民黨前立委高思博爆料，指往年都在1月19日舉辦的義消宣導活動，今年提前在12月26日舉辦，只因為蔡英文總統要來，消防局還利用行政資源為小英後援會動員，高思博表示，綠營高喊行政中立其實「攏係假」。

台南市消防局澄清，防火宣導活動的園遊會是在12月21日舉行，並非26日，主要因為1月19日消防節，太接近1月11日總統大選以及1月24日農曆除夕，為體恤義消人員辛勞，才提前舉辦，且21日在南科擴大防火宣導活動，蔡英文總統並沒有要到場，也沒有所謂的動員一事。

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高思博在臉書直播指出，綠營執政特色是心口不一，兩套標準，批評別人非常嚴厲，自己來做就沒關係，例如肥貓酬庸、行政不中立的官場亂象，藍營執政時期對於行政資源運用得很客氣，但綠營卻把政府、國營事業當成競選總部，日前接連傳出台水、台車、台船公司發文通知要求員工帶家屬參與綠營造勢活動，分明壟斷資源拚選舉。

有一名自稱是義消的臉友，在高思博粉絲專頁留言爆料，指出119防災宣導活動，援例都是在每年1月19日消防節當天舉行，以凸顯活動的特性，但日前接到工會通知，提前於12月26日在南科舉行，因為小英總統要來。此外，爆料義消也說小英台南後援會的成立，消防局民力運用科也動員義消系統前往造勢。

高思博強調，綠營運用義消、工會的模糊地帶趁機造勢，只有靠選民睜大眼睛來監督其他可能再被濫用的行政資源，務必防範國軍等敏感部門，不能又被滲透，也呼籲行政首長、主管們堅守立場，今年的選舉才有公平公正可言。

對此消防局回應，台南市消防局對於義消人員非常敬重且無法干涉思想以及控制，市長在公開場合均要求警義消嚴守行政中立，同時局長也三申五令在各種場合均呼籲消防同仁，務必嚴守行政中立，消防局警義消是一個大家庭，沒有藍綠之分，以服務人民為宗旨。請大家勿過度政治化以及聯想。

台南市義消向高思博爆料，台南市消防局行政不中立，為小吳拉票。圖／高辦提供 分享 facebook

消防局指出，明年1月11日適逢總統大選，且農曆除夕在1月24日，與1月19日消防節在時間上非常接近，台南市政府消防局為體恤警義消人員辛勞，特提前於今年底舉辦119擴大防火宣導活動，為免消防人員在加強安全維護勤務中，增加勤務量，所以提前於12月21日舉辦擴大防火宣導