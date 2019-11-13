勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才
2019-11-13 16:44
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，專門為未滿51人企業，免費設計客製化課程以提升競爭力，今年雲嘉南轄區已有逾400家企業申請，近1萬1千500名勞工受惠，讓企業與員工雙贏，頗獲好評。
勞動部雲嘉南分署今天在台南永康麗新大酒店舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，現場除有成果展示，還有單位進行經驗分享，吸引近200 位廠商及訓練單位代表到場參與。
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「小企業常因缺乏資源而培養人才不易！」 雲嘉南分署長劉邦棟說， 上述計畫可減輕企業人事訓練成本，還能強化在職員工職能，今年轄區有442家企業申請，開辦超過2200門課程，有近1萬1500位勞工受惠，為近年來最多，顯示企業已愈來愈重視人才培育。
劉邦棟表示，今年申請產業以製造業最多，也配合政府推動「5+2產業政策」，協助廠商規劃「智慧機械」、「綠能科技」等課程，朝工業4.0邁進。「小型企業人力提升計畫」提供未滿51人企業提出申請，有輔導顧問依企業需求量身打造客製化課程，可就地開辦個別或聯合型教育訓練，完全免費，企業只需派員工參加即可，詳情可上雲嘉南分署官網查詢或電話06-6985945轉1407洽詢。
參與經驗分享的玉沙農場公司總經理張智閔說，公司以外銷蝴蝶蘭為主，近年因不景氣與價格戰，產業面臨困境。透過申請「小型企業人力提升計畫」辦理課程，不只栽植技術提升，蘭花品質也很穩定，今年營業額比去年多出2千萬元，增長1成，員工心態也調整到位，工作效率增加，也更願意專注在工作上，共創雙贏。
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