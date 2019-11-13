親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

迪士尼的轉變：從女人為難女人到姐妹情誼

馬英九批蔡不配談民主 謙卑說是「令人噴飯的笑話」

勞動部這項人力計畫 助雲嘉南逾400廠商免費育才

2019-11-13 16:44聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

勞動部推動「小型企業人力提升計畫」，專門為未滿51人企業，免費設計客製化課程以提升競爭力，今年雲嘉南轄區已有逾400家企業申請，近1萬1千500名勞工受惠，讓企業與員工雙贏，頗獲好評。

勞動部雲嘉南分署今天在台南永康麗新大酒店舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，現場除有成果展示，還有單位進行經驗分享，吸引近200 位廠商及訓練單位代表到場參與。

「小企業常因缺乏資源而培養人才不易！」 雲嘉南分署長劉邦棟說， 上述計畫可減輕企業人事訓練成本，還能強化在職員工職能，今年轄區有442家企業申請，開辦超過2200門課程，有近1萬1500位勞工受惠，為近年來最多，顯示企業已愈來愈重視人才培育。

劉邦棟表示，今年申請產業以製造業最多，也配合政府推動「5+2產業政策」，協助廠商規劃「智慧機械」、「綠能科技」等課程，朝工業4.0邁進。「小型企業人力提升計畫」提供未滿51人企業提出申請，有輔導顧問依企業需求量身打造客製化課程，可就地開辦個別或聯合型教育訓練，完全免費，企業只需派員工參加即可，詳情可上雲嘉南分署官網查詢或電話06-6985945轉1407洽詢。

參與經驗分享的玉沙農場公司總經理張智閔說，公司以外銷蝴蝶蘭為主，近年因不景氣與價格戰，產業面臨困境。透過申請「小型企業人力提升計畫」辦理課程，不只栽植技術提升，蘭花品質也很穩定，今年營業額比去年多出2千萬元，增長1成，員工心態也調整到位，工作效率增加，也更願意專注在工作上，共創雙贏。

今年申請「小型企業人力提升計畫」以製造業最多，廠商展現「智慧機械」相關辦訓成效。...
今年申請「小型企業人力提升計畫」以製造業最多，廠商展現「智慧機械」相關辦訓成效。圖/ 勞動部雲嘉南分提供
分享
玉沙農場公司透過申請「小型企業人力提升計畫」辦理課程，展現具體成果。圖/ 勞動部...
玉沙農場公司透過申請「小型企業人力提升計畫」辦理課程，展現具體成果。圖/ 勞動部雲嘉南分提供
分享
勞動部雲嘉南分署今舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，吸引200家廠商與辦訓...
勞動部雲嘉南分署今舉辦「小型企業人力提升計畫」職訓成果展，吸引200家廠商與辦訓單位代表參與。圖/ 勞動部雲嘉南分提供
分享

勞動部

相關新聞

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

蘇治芬視察危橋 盼不要為選舉扭曲中央補助美意

2019-11-13 13:52

張嘉郡發表紀念小物 徵求小額捐款

2019-11-13 13:24

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

嘉義嘉檳文化館力推藝文活動 書法家楊貴真辦展

2019-11-13 12:19

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

嘉市鐵路高架化 市長邀集市民一同討論未來

2019-11-13 11:58

嘉市有3塊「肉瘤」和「神經線」 議員盼能規畫開發

2019-11-13 11:44

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

烏魚子來了！嘉義縣開剖質量均佳宣告進入養殖烏魚產季

2019-11-13 11:08

1246人破紀錄 西拉雅「南化甜心派對」周六加碼

2019-11-13 09:48

挑戰人生下半場／「半休耕樂團」從不懂五線譜...組團圓夢

2019-11-12 23:49

雲縣客厝大排動工 解元長、土庫多年水患

2019-11-12 23:35

重啟1999專線 嘉市議會鬧紛歧延後審查預算

2019-11-12 23:29

台南57農產上海參展 鎖定高端市場拚知名度

2019-11-12 23:22

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

沙崙科學城加設99公頃綠能園區 打造台南產業一條龍

2019-11-12 23:20

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

嘉市有全台最大探索體驗學校 議員：加強宣傳

2019-11-12 19:09

台南之光！ 德光中學奪國際奧林匹亞機器人世界賽冠軍

2019-11-12 18:18

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33

嘉市1999重啟卡關 議會宣布預算延後審查

2019-11-12 15:54

衛福部推泡泡龍專案 嘉縣尋無病患可服務

2019-11-12 15:51

水上鄉鐵路高架化落空 嘉縣藍營議員槓上翁章梁

2019-11-12 14:58

古坑3村落一甲子沒活動中心 民代爭取建設

2019-11-12 14:57

嘉市76年公有地未開闢 議員：解編還民

2019-11-12 14:28

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

嘉縣藍營議員批民進黨同婚合法 質疑縣長行政不中立

2019-11-12 14:17

嘉市議會推「親子共讀」 為新生兒說故事

2019-11-12 13:51

這農會有愛心 認養家扶竹筒14年銅板累積150萬

2019-11-12 13:13

黃偉哲就任即將周年 為自己市政成績打80分

2019-11-12 12:45

13年募集逾2萬耶誕禮 今再為2千貧童尋覓小天使圓夢

2019-11-12 12:32

69年歷史廖本通醫館遭拆 在地人不捨嘆可惜

2019-11-12 11:59

住宅用火災警報器可防災 這個鄉全鄉免費安裝

2019-11-12 11:58

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰

2019-11-13 11:44

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

閒置7年 蘇家農舍擬拆除

2019-11-12 23:49

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

彰化蓋百座光電球場 廠商收手

2019-11-12 23:53

校外人士教學指「領養造成亂倫」 台中市議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54

新北市規畫運動聚點 彌補國民運動中心設置不足

2019-11-13 10:33

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

金門人消費力強 孫東寶超有感

2019-11-13 00:21

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

籃球場種電 台中籌建12座

2019-11-12 23:54

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

苗縣議員向縣府調資料「欠難提供」議員批縣府拒絕監督

2019-11-12 22:55

來台56年白冷會修女首次體驗割稻 溫馨畫面如拾穗

2019-11-12 19:06

採紅菱不用划船！他退休靠電機專長打造300坪魚菜共生

2019-11-13 11:16

沙崙科學城加設99公頃綠能園區 打造台南產業一條龍

2019-11-12 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top