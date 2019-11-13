巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速
2019-11-13 16:31中央社 嘉義市13日電
嘉義林管處今年有5名森林護管員（巡山員）退休，林管處秘書鄭鈞謄指出，將於12月辦理甄試，巡山員基本薪資2萬7000多元，加上偏遠加給及巡護作業費，約有3萬6000元。
鄭鈞謄今天接受中央社記者訪問表示，嘉義林管處森林護管員（巡山員）現有人力137名，因陸續有人退休，今年1月間曾增加6名人力，後來今年又有5人退休，因此，12月需招考5名約僱巡山員。
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鄭鈞謄指出，只要錄取巡山員，每月基本待遇新台幣2萬7000多元，若是在高山或偏遠地區服務，最高可增加5000多元加給；另外，今年開始實施「山地巡護作業費」福利報酬，平均增加約4000元獎金，因此，薪資就有3萬6000多元，待遇大幅提升。
嘉義林管處表示，森林護管員從事森林資源管理、步道巡護、治山防災、林道維護等工作，也包含防範盜伐，工作穩定，一年一聘。今年因招考名額少，基於節省人力及資源，將與屏東林管處一起辦理甄試，於12月28日及29日在屏東市進行術科考試、筆試與口試。
嘉義林管處指出，森林護管員甄試分2階段舉行，第1階段術科測驗是實地騎乘150CC循環檔機車及負重跑走，成績合格才能參加第2階段筆試與口試。
鄭鈞謄說，即日起開放報名至12月9日。一律採通訊報名方式，不受理現場與電子郵件報名。簡章暨報名表，可至嘉義林區管理處網頁https://chiayi.forest.gov.tw下載。
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