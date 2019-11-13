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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

力推預防長照 雲聚公司開幕關懷長輩

2019-11-13 15:58聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

搶攻長照市場，力推預防長照的「雲聚幸福」公司今天在雲林縣斗六市開幕，董事長黃凱稜自掏腰包，贈送華山基金會200名獨居老人「食的幸福時光」一周餐食組，未來將提供50歲以上長者各種預防長照服務。

雲聚幸福業務總監莊純青表示，公司目前仍在試營運階段，初步會舉辦各種講座，例如勇敢自助旅行、中老年營養、中年樂活有氧健身，下個階段準備開設關於遺產、中老年極球健身等講座，並提供各項預防長照服務。

黃凱稜表示，過去大家對於老年的生活太關注在醫療和疾病身上，現在的醫學發展越來越進步，面對高齡化的社會應該要改變心態來接納它，健康終老、越活越有力，這些過程都是需要各方面同時努力。

黃凱稜表示，公司計畫在高鐵虎尾地區打造養生村及老年健身房，預計明年動工，希望未來能帶給民眾不一樣的養老思維。

搶攻長照市場，力推預防長照的「雲聚幸福」公司今天在雲林縣斗六市開幕，董事長黃凱稜...
搶攻長照市場，力推預防長照的「雲聚幸福」公司今天在雲林縣斗六市開幕，董事長黃凱稜（左）自掏腰包，贈送華山基金會200位獨居老人「食的幸福時光」一周餐食組，未來將提供50歲以上長者各種預防長照服務。記者陳雅玲／攝影
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搶攻長照市場，力推預防長照的「雲聚幸福」公司今天在雲林縣斗六市開幕。記者陳雅玲／...
搶攻長照市場，力推預防長照的「雲聚幸福」公司今天在雲林縣斗六市開幕。記者陳雅玲／攝影
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長照健身獨居老人

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