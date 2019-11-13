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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

蘇治芬視察危橋 盼不要為選舉扭曲中央補助美意

2019-11-13 13:52聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬日前邀水利署長賴建信踏勘口湖鄉下崙的飛沙大排，盼能解決水患，蘇治芬今天邀交通部官員再到口湖鄉視察下崙三號橋，期望縣府、地方都能改建守護地方居民安全，不要為了選舉扭曲中央美意。

蘇治芬說，許多住家就靠飛沙大排旁邊，多年來雖不斷整治，但效果不佳，加高擋水堤只能應急，希望能實施「在地滯洪」，在社區附近找低窪地作小型滯洪池，先把急暴雨所下的水導進滯洪池，如此一來就不會淹進社區。

蘇治芬提出的想法獲得賴建信認可，他表示，將請口湖鄉公所配合將協助處理附近抽水站並將進行當地水文調查，著手規畫治理，以徹底解決當地水患。

雲林縣長張麗善昨天與雲林縣議會誠信聯盟黨團聯合召開記者會，呼籲中央危橋改建不應有藍綠之分，應一視同仁，保障雲林縣民行車安全。

蘇治芬今天會勘下崙三號橋時表示，行政院長蘇貞昌早就對說明，針對全國危險橋梁補助一視同仁，她也砲轟說，地方政府應該做的是盡快檢測橋梁安全，「多做事、少講話噴口水」。

她表示，雲林縣政府函送交通部資料，其中9座屬橋梁必須改建案件已全數納入行政院所宣布的全額補助範圍內，中央釋出善意協助地方，盼望美意不要因為選舉被有心人士扭曲。

雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬（前排中）今天到口湖鄉視察下崙三號橋，期望公部門能夠...
雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬（前排中）今天到口湖鄉視察下崙三號橋，期望公部門能夠改建守護地方居民安全。記者李京昇／攝影
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雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬（中）今天到口湖鄉視察下崙三號橋，期望公部門能夠改建...
雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬（中）今天到口湖鄉視察下崙三號橋，期望公部門能夠改建守護地方居民安全。記者李京昇／攝影
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口湖鄉蘇治芬行政院

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