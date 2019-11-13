張嘉郡發表紀念小物 徵求小額捐款

2019-11-13 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林縣第一選區立法委員參選人張嘉郡，今天在虎尾厝沙龍發表「紀念小物」，紀念物強調都是平常生活用得到的日用品；她說，希望藉著紀念小物，讓鄉親感受她與大家心手相連，共同打拚雲林更進步的未來。

張嘉郡和虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員王鈺齊、雲林縣議員黃美瑤等人化身代言人，以走秀的方式拿著紀念小物展示，彷如一場別出心裁有如模特兒走秀的時尚作品發表會。

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張嘉郡說，紀念小有各具特色，包括設計精巧的毛巾、托特包、T恤、提袋、杯墊、相框等，顏色以粉紅色系為基調，經過創意設計的雲林圖案及翻轉字都是吸睛焦點之一。

其中的毛巾設計簡約，內含「嘉郡X雲林」的元素及雲林地圖，採用暖色大膽的紅色，展現時尚新潮的同時，也凸顯她對家鄉的熱愛。

量升級的托特包有極簡灰、熱情橘和活力黃三種繽紛顏色，她希望揹著托特包就像把家鄉帶著走，讓世界看見自己的家鄉雲林。

T恤有粉、白、黑多種顏色選擇，象徵為雲林注入年輕力量；有特調藍、香蕉黃和奶霜白三種顏色的提袋，可以裝飲料及生活小物件，讓民眾愛地球就從生活中做起。

另外，還有看似平常的杯墊，當中的杯墊象徵雲林的翠綠農田，也代表她對雲林的熱愛永遠綿延不絕；「嘉郡X雲林」的相框，在收藏珍貴相片時，相框的空白處可以寫下對故鄉雲林土地的期許。

張嘉郡表示，故鄉雲林是她生長的地方，不曾離開過，未來也會在地方繼續打拚，她曾經擔任兩屆立委，八年來為雲林沿海爭取三百億以上經費、服務八萬件以上。

在她任內也爭取到高鐵設站雲林，讓雲林「脫胎」，未來要爭取麥寮商港讓雲林繼續「換骨」。