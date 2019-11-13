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嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

蔡英文總統去年輔選嘉義市前市長涂醒哲時，涂爭取西區國民運動中心，蔡英文說「會去說服行政院長，如果院長來問我，我會支持」，市議員鄭光宏說今天說，蔡英文「跳票」，一年過去，西區運動中心仍沒著落，向中央申請經費也被拒絕，蔡英文背棄對嘉市的承諾。

鄭光宏今天在議會播放蔡英文與涂醒哲當時到嘉義市立國民運動中心參訪時的受訪影片，當蔡英文說會支持西區國民運動中心的興建時，台下民眾一陣歡呼；時任行政院長賴清德當年受訪時也說，總統特別交代此事，支持興建西區運動中心。

市長黃敏惠說，希望總統和行政院院長能兌現承諾，西區國民運動中心是市民很強烈的需求，政治人物開支票，一定要兌現，不能「黑白開」或「船過水無痕」，對民主是很大的傷害，包括鐵路高架化當年中央承諾要全額補助，如今嘉市卻還要負擔38億元。

嘉義市去年在東區斥資2億8600萬元興建市立國民運動中心，從去年4月到今年9月，入館人數超過76萬人，嘉義市教育處預估西區運動中心每月人次能達1萬人，今年再向中央申請2億元經費補助。

但教育部體育署今年5月31日回函，根據「改善國民運動環境及打造運動島」計畫，已補助30座國民運動中心，期程到民國106年截止，目前已無經費補助。

鄭光宏說，藍綠立委候選人都異口同聲說要「爭取」興建西區國民運動中心，但這是不對的說法，應該是要求總統履行承諾，「一國之君不能言而無信」。

「自己的體育自己救」，市府教育處長林立生說，市府今年已編列300萬的先期規畫費用，希望能興建西區運動中心，不放棄興建。

教育部體育署回覆無經費補助。圖／嘉義市府提供
教育部體育署回覆無經費補助。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠（左起）和嘉義市議員鄭光宏，希望蔡英文總統能兌現承諾。記者李承穎／...
嘉義市長黃敏惠（左起）和嘉義市議員鄭光宏，希望蔡英文總統能兌現承諾。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（左起）和嘉義市議員鄭光宏，希望蔡英文總統能兌現承諾。記者李承穎／...
嘉義市長黃敏惠（左起）和嘉義市議員鄭光宏，希望蔡英文總統能兌現承諾。記者李承穎／攝影
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教育部體育署回覆無經費補助。圖／嘉義市府提供
教育部體育署回覆無經費補助。圖／嘉義市府提供
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蔡英文嘉義行政院

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