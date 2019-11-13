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嘉義嘉檳文化館力推藝文活動 書法家楊貴真辦展

2019-11-13 12:19聯合報 記者黃晴雯/嘉義縣即時報導

嘉義縣知名書法家楊貴真在中埔鄉嘉檳文化館舉辦「貴真藏珍」(之二)楊貴真書法創作展暨珍藏展。楊貴真出身書畫世家，兒時師承書法家祖父楊三清及多方拜師學習書畫、古詩，汲取傳統書藝之美，努力融合各家書體，自創風格的面貌，創作過程起祖父及教授們辛勤指導，便興起將自身所學書畫、老師珍藏作品及學生書法作品策展，藉以懷念師恩及提攜後進學子。

本次共計展出近百件書畫作品，包含楊貴真書法50件、名師書畫20件、學生書法20餘件，展出時間至11月28日。

嘉檳文化館表示，過去此處為閒置空間經整理後重新利用，目前作為中埔鄉推廣藝文活動的要地，舉凡藝術、文化、產業、休閒等各項文化活動均可在本館展出，未來將不定期舉辦展覽。本次書法展將於16日舉辦開幕茶會，邀請民眾共襄盛舉，共同欣賞書畫作品。

嘉檳文化館本月6 日起舉辦「貴真藏珍」(之二)楊貴真書法創作展暨珍藏展，邀請民眾...
嘉檳文化館本月6 日起舉辦「貴真藏珍」(之二)楊貴真書法創作展暨珍藏展，邀請民眾前來欣賞。記者黃晴雯/攝影
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本次共計展出近百件作品，包含楊貴真書法50件、名師書畫20件、學生書法20餘件，...
本次共計展出近百件作品，包含楊貴真書法50件、名師書畫20件、學生書法20餘件，展出時間至11月28日。記者黃晴雯/攝影
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書法家嘉義

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