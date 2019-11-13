驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣林內鄉民意代表黃清得本屆鄉代選舉捲土重來，以一票之差敗給第三高票，他提出當選無效之訴成功逆轉勝，卻因第三高票當選人已過世，法官無法判其當選無效，纏訟近一年，歷經波折，雲林縣選委會昨公告黃清得當選，黃清得表示，他嘔了整整一年，花費20幾萬元律師費用，這遲來的正義對他來說不是正義。

黃清得參選本屆林內鄉民代表第四選區選舉，5位候選人應選3席，他以一票之差輸給友人第三高票蘇信德，大家勸他提出當選無效之訴，以求驗票翻盤，但當時蘇信德身體狀況不佳，他不願提出告訴。

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蘇信德當選5天後辭世，親友不斷鼓勵下，他才決定申請驗票，結果有3票無效票改判為黃清得的有效票，讓黃清得從一票落敗逆轉勝成為第三高票，但因法院無法對已死亡的相對人判決當選無效，無法適用選罷法第74條重行公告規定。

黃清得後以雲林縣選委會為被告，向雲林地方法院提起確認當選無效之訴，因不符民事訴訟規定判決駁回，他又提起行政訴訟，並再次向雲林縣選委會陳情，請求依法院勘驗選票結果重新公告。

雲林縣選舉委員會主任委員張志銘表示，選委會引用法務部102年函示「當選公告為確認之行政處分」，再次向中選會請示可否適用行政程序法處理，經中選會委員會議熱烈討論後，以此案史無前例，同意雲林縣選委會本於權責辦理。

張志銘表示，雲林縣選委會委員充分討論後，依行政程序法第128條第1項第2款及第129條前段之規定，重新審定黃清得的得票數為499票，並於11月12日重新公告黃清得為雲林縣林內鄉民代表當選人。