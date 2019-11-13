嘉市鐵路高架化 市長邀集市民一同討論未來

2019-11-13 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市鐵路高架化工程預計民國115年1月份完工，鐵路高架化完成後將改變嘉義市鐵路沿線20個里的風貌，改變嘉市的天際線，市長黃敏惠在臉書上邀請嘉義市民一起來參與「鐵路邊的所在－厝邊作伙來開講」活動，聽取市民建言，一同討論未來鐵路高架化後的公共空間該如何應用。

鐵路高架化讓嘉義市城市能量再擴大，擁有更強大的競爭力，但是在鐵路高架化的過程中勢必也會改變嘉義市過去一百年的生態，讓一些讓嘉義人懷念的傳統消失。

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黃敏惠市長在臉書說，大步邁向未來的同時、我們也致力在維護百年鐵路文化與都市建設之間取得平衡。甚至為了不忍拆毀近文化路旁百戶民宅，我們還讓鐵高臨時軌工程改道、改造博愛陸橋。

市府指出，嘉義市東西的博愛陸橋近期為因應鐵路高架化臨時軌工程，12月份將重新改建，改建期間不會封閉，改半半通車方式進行。這次改建避免拆除文化路文化地下道以北九十八戶民宅，讓民眾的家園可以保全。

更多鐵道沿線的故事嘉義市政府也委託台灣田野學校進行田野調查，以影音文字加以保存。