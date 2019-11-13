嘉市有3塊「肉瘤」和「神經線」 議員盼能規畫開發

2019-11-13 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市議員王美惠今天在總質詢時說，嘉市有三塊「肉瘤」分別是中油煉製研究所、舊監獄和建國二村，另外兩條「神經線」，是國道一號下的北港路兩排農地和鐵路高架化，都需作後續規畫和開發；是長黃敏惠說，嘉市開發要吻和地方發展，將與各單位討論讓嘉市做得更好。

王美惠說，中油煉製研究所占地廣大，影響嘉市西區其他發展規畫，希望有遷廠機會；舊監獄雖然門面很好看，但後方雜草叢生，沒有開發很可惜，另外建國二村的眷改土地多次標售土地經過三次流標，沒有發展也很可惜，這三塊「肉瘤」都在嘉市蛋黃區，應要規畫發展。

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黃敏惠說，中油原本是煉油廠，但現在已研發為主，會帶入全國菁英人才，但如何與地方一同發展，會再與中油討論，舊監獄周邊的開發也會與法務部討論，另外建國二村已多次召開說明會，聽取潛在投資者意見，並採市地重畫，有效開發土地。

王美惠也說，從國道一號下北港路兩排農地，很荒蕪，市長必須思考如何去開闢，另外鐵路高架化後，也要做都市計畫，目前自籌款太高，若當選立委也希望與市長一同爭取調降。

黃敏惠表示，北港路的區段徵收，將比照湖子內區段徵收規畫，目前湖子內已有一千多個建案，也呼籲北港路的市民不要在農地違建，因為有徵收開闢的可能，也會積極與民眾溝通。