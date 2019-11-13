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台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東縣達仁鄉土坂通往新化的東68縣道，途中竟出現一根綠色柱體，從道路中間把路分隔開來，路過民眾看了覺得神奇！直呼「這是天然的綠色分道」。達仁鄉公所表示，為了用路安全，近期將移除。

鄉公所指出，這根綠柱體其實是路邊邊坡一棵枯樹被藤蔓攀附包住，可能因重量太重，風吹或樹根斷裂，導致枯樹無法支撐倒下，一邊樹枝不偏不倚倒在路中，看起來就像一根綠柱體把道路分隔開來。

鄉公所表示，這根柱體隨時會倒下，避免壓傷用路人及影響道路通行，近期會派人移除。

綠色柱體是路旁邊坡一棵枯樹被藤蔓攀附包住，倒下不偏不倚倒在路中。圖／讀者提供
綠色柱體是路旁邊坡一棵枯樹被藤蔓攀附包住，倒下不偏不倚倒在路中。圖／讀者提供
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台東縣達仁鄉土坂通往新化的東68縣道，途中竟出現一根綠色柱體，從道路中間把路分隔...
台東縣達仁鄉土坂通往新化的東68縣道，途中竟出現一根綠色柱體，從道路中間把路分隔開來，路過民眾看了覺得神奇。圖／讀者提供
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