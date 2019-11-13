烏魚子來了！嘉義縣開剖質量均佳宣告進入養殖烏魚產季
2019-11-13 11:08
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
入秋吹起東北季風，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，雌烏魚卵進入盛產期，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，產地漁民忙剖魚取卵，縣府漁業科說，今年烏魚量質均佳無病害，濕烏魚卵產地價與去年相同，8兩重約820至850元之間。
養殖漁民採收雌烏大多養3至4年，透過分池人工篩選雌烏，過去偏好高密度養殖，現在多採低密度，讓烏魚品質更好，這幾年烏魚未遭病毒或細菌感染，產量穩定，漁業科說， 台灣是唯一烏魚人工養殖到取卵的國家，近年養殖技術提升及加工業製程不斷改良，烏魚子供應量大幅增加，風味口感超越野生烏魚子，成為市場主流。
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烏魚子大盤商蔡義柏說，巴西進口烏魚子量大價廉，威脅本地烏魚子，為照顧漁民穩定價格，產地盤價與去年相同每8兩重850元，取卵需人工剖魚，這段期間需大量工人，因漁村人口老化，缺工普遍，經取卵加工處理後的烏魚子，送各地市場銷售，目前養殖面積以台南最多，其次嘉義縣。
漁業科長張建成說，養殖烏魚子之所以好吃，主要原因是，魚卵鮮度維持良好；魚卵品質穩定且均一：漁民養殖技術成熟；烏魚子製作工序精湛，從魚卵綁線清洗、鹽醃、板壓、塑形、脫鹽到曝曬等，每個步驟影響品質；西南沿海地理位置及氣候適宜，擁有優良養殖環境，孕育肥美健康烏魚，加上冬天東北季風吹拂及陽光充足，成了製作高品質烏魚子絕佳條件，烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，前三者是大家熟知的「烏魚三寶」。
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