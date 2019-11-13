1246人破紀錄 西拉雅「南化甜心派對」周六加碼
2019-11-13 09:48
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
西拉雅風景區管理處南化遊客中心號稱全台最甜遊客中心，趁著秋高氣爽舉辦「南化甜心派對」，11月2日第1場「南化甜心派對」吸引遊客達1246人，破遊客中心開館後的新紀錄，加碼第二場11月16日登場，遊客不要錯過。
西拉雅風管處長許主龍表示，南化甜心派對結合在地手工黑糖產業及運用野餐音樂會構想，主打「野餐」、「親子」、「樂齡」，塑造南化遊客中心甜蜜、愜意的氛圍，現場有甜點城堡氣墊溜滑梯、黑糖DIY、大型糖球裝置、甜心市集及Sweet甜品展，來現場還能吃到限量黑糖雞蛋糕，更安排草地音樂會及公仔娃娃於現場與親子同樂。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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甜心市集有大內石子瀨社區的酪梨文創、左鎮公舘社區及各種文青市集，還有限量好禮提供遊客集點抽獎及打卡兌換。這次推出的甜心派對讓南化居民很有感，當地80歲的林姓阿伯表示，「從來沒有看過南化有這麼多觀光客」，西拉雅風管處希望透過甜心派對讓更多民眾認識南化。
「南化甜心派對」同步也支持青年關懷圓夢計畫，五弄茶飲及黑糖糕DIY攤位所得全數捐出，作為南化地區國小孩童營養午餐使用，歡迎大家踴躍傳遞愛心；活動現場也運用南化在地手工黑糖，讓遊客體驗古法製作的黑糖爆米香，是一場結合在地特色以及南化黑糖的派對，打造一個全台最甜的遊客中心。詳情可洽查詢：https://www.facebook.com/pg/sirayatrip/
南化甜心派對活動地址：南化遊客中心（台南市南化區西埔里西埔1- 3號）
活動時間：11月16日上午9點30分至下午4點
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