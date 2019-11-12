皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質
2019-11-12 22:54
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市西港區新興街一家皮革工廠晚間起火，因波及廠內皮革與油漬，陣陣濃煙夾雜臭味隨風飄散，有人在臉書社團貼文稱「燒塑膠臭味超重」的臭味，還有人「頭痛到想吐」。環保局晚間以市長黃偉哲名義發布空汙警示。
環保局表示，獲報派員前往檢測空氣品質，沒有pm2.5、pm10與一氧化碳、甲烷、硫化氫、揮發性有機物等危害汙染物質，但是敏感族群無害空氣還是會過敏，為防萬一還是建議下風處民眾戴口罩。
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有東區網友今晚在「台南爆料公社」貼文文稱「聞到濃重的塑膠味、電線走火的味道」，並表示許多住市區民眾也聞到臭味。
網友表示，因晚間吹東北風，西港工廠火警，濃煙飄到下風永康、東區、南區、中西區都有，覺得頭痛、頭皮發麻好想吐。
台南市環保局表示，廠房面積約100平方公尺，因裡面有油料與燃燒冒出濃煙。環保局則發官方警示，雖火警未產生危害物質，但影響空氣品質，稍早建議西港、安定、安南、永康、東區、南區及仁德區民眾減少外出，外出請戴上口罩防護，火勢熄滅後已漸無異味。
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