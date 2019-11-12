台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎
2019-11-12 22:51
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
剛才不知道大家有沒有被嚇了一跳，台南晚間9點半多，許多民眾的手機都接到警訊推播，因為12強棒賽中華隊剛大贏韓國，網友紛紛表示「贏球發生什麼大事了嗎」，結果是西港區的皮革工廠大火引發臭味，網友紛紛批評「5點多就燒了，現在才發」、「8點多就好臭了」
環保局表示，這次是台南市首度因為空氣汙染而進行細胞推播（CBS），受影響的範圍會手機會收到緊急通知，提醒大家關閉門窗。依照規定應該是在三個條件下才發CBS，包括AQI要大於200，空汙氣流要超過100公尺遠，3公里範圍內有學校或老人院等，西港大火從下午延燒，到晚間10點多仍在灌救中，雖然沒有達到上述三個要件，但因為民眾反映相當多，為避免恐慌，才主動發出CBS。
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環保局空噪科表示，西港火災發生後，稽查人員即趕往現場，目前了解，主要是塑膠燃燒產生的臭味，並沒有有機溶劑揮發，對人體沒有影響，民眾不必太過擔心，但因為今天的風速小，空氣品質本來就在紅害警戒中。
環保局表示， 之前中壢發生大火後，環保署發布各縣市，在上述三條件下，授權各縣市政府啟動CBS，但如果沒有達到上述三要件，各縣市仍可視狀況發布。
網路上不少網友反應，昨天就有聞到臭味，環保局表示昨天並沒有接到通報，但今天凌晨四點多，東區虎尾寮附近有人通報有臭味，但清查沒有找到來源。
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