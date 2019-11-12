重啟1999專線 嘉市議會鬧紛歧延後審查預算

2019-11-12 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市報導



嘉義市長黃敏惠希望議會通過1999專線預算。 記者李承穎／攝影 分享 facebook 嘉義市府編列近1500萬元預算，希望重啟1999專線，市議會昨天審查預算，多名市議員認為，1999已停辦多年，當初是議會刪除，現在議會又要通過，可能會引發外界疑慮，希望市府智慧科技處再提出重啟1999專線後的優劣評估報告，決議延後審查預算。

市議員張秀華昨天擔任財政小組召集人，市議員張榮藏、蔡永泉、李忠曆、王美惠和李奕德等人都認為要延後審查預算，僅有4名市議員要直接審查，市議員蔡榮豐和蔡文旭2人反對編列。

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蔡榮豐說，取消1999後，並沒有聽到民眾怨言，不能因市長換人，又要換個政策。蔡文旭說，一般市民遇到緊急案件，可以打110和119等專線，沒有緊急的事情也可找在相關網站留言，無需重啟1999。

議員鄭光宏說，沒有1999後，部分民眾打到總機卻不知找那個局處，總機在休假日只採取錄音服務，第一時間無法解決民眾困難，後續也無法追蹤派案的成效和考核。議員陳家平說，全國只有嘉義市跟彰化縣沒有1999專線，1999讓民眾很便利，且嘉市也要朝智慧化城市發展，贊成恢復。

智慧科技處指出，新的1999專線採「實名制」，要留下真實姓名和電話，遏止惡意檢舉，且採24小時受理案件，避免浮濫派遣，會在報告內詳細說明。