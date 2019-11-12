選情緊繃 台南市立委參選人林燕祝、林宜瑾準備衝刺
2019-11-12 19:09
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
總統與立委選舉倒數６０天，選情緊繃的台南市第四選區藍綠立委參選人林燕祝、林宜瑾除了每天掃街拜票，都在鞏固基層準備最後衝刺。
國民黨候選人林燕祝今天成立永康四分子後援會，眾人推舉復國里長許建國出任會長，總幹事楊維誠。會中達成由各里召開座談會，多和選民接觸，深入社區基層，了解地方迫切需求，爭取認同開拓及鞏固票源，穩住選情；同時針對民進黨可能會採取「抹黑奧步」，提醒大家全力防堵消毒，不要讓對手有可趁之機。
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林燕祝表示，四分子後援會具有試風向意義，這種運作模式成功的話，將複製到鹽行、永康等其他區域，以發揮整體最高戰力，爭取最終勝利 。
民進黨參選人林宜瑾，則是新穎設計的競選總部已大致完成，這個周末將舉辦新總部進駐開箱活動，將邀請「神秘嘉賓」站台，吸引年輕家長帶子女到總部參觀玩耍，軟硬體正緊鑼密鼓籌備。
林宜瑾表示，這次競選總部邀請了青年設計師來規畫，希望增加現代感、時尚感，跳脫傳統政治的印象，其中也有網美打卡點的巧思，總部內也有主題設計，給大家耳目一新的感覺。
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