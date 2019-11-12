嘉市有全台最大探索體驗學校 議員：加強宣傳

2019-11-12 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



嘉義市議員鄭光宏今天在議會質詢時說，嘉義市府將南興國中第二校區預定地規畫為「探索體驗學校」，但促參案招商，卻經歷4次流標，且明明是全台最大、最完善的用地，全台知名度卻不高，少有外部團體來訪，經濟效益不佳，希望市府加強宣傳力道，不要浪費珍貴場地。

市府教育處長林立生說，園區面積達7.5公頃，營區雖大但可以使用的地區有限，又因為是教育場域，屬非營利的「實驗教育」，無法做大規模商業使用，廠商在誘因不足下，降低投資意願，但市長黃敏惠上任後就積極對外招商，目前有一兩個廠商也在接洽中，希望能排除廠商疑慮。

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探索體驗學校目前有14項高空、17項低空等探索設施，因多次流標後，目前南興國中委由大樹戶外公司辦理國中小學探索體驗課程，目前國中生有高、低空課程，每人補助教練費500元，國小高年級學生則進行低空課程，每人補助教練費400元，目前每年約5500人體驗。

鄭光宏說，今年4月到9月統計，外部團體僅來6團，共355人來體驗，一個月平均才一團，總收入才15萬元，外部經濟效益低落，除了廠商不願進駐，校方無力經營外，市府宣導力道也不足。

鄭光宏建議，觀光新聞處可媒合旅行社，透過踩線讓探索體驗學校曝光，或是邀請知名網紅來體驗宣傳，財稅局也可介入協助校方針對促參案招標文件內容審議，提供專業意見，解決南興國中人力、經費和資源不足等狀況。