南科擴建三期拍板定案 黃偉哲指示全力配合中央
2019-11-12 18:48中央社 台南12日電
行政院長蘇昌貞10日視察南部科學園區台南園區擴建三期預定地，台南市長黃偉哲今天在市政會議指示配合相關造鎮計畫，以帶動地方發展。
台南市政府經濟發展局長郭阿梅今天在市政會議指出，經發局每月持續召開投資會報，目前列管新台幣2億元以上投資案共84件，投資金額2716億元，日前更成立投資促進諮詢會，全力改善台南投資條件，解決投資障礙，爭取更多國際大廠投資。
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另外，因應台商回流趨勢，截至10月，台南市審查通過的台商回流共21案，投資金額達546億4500萬元，新增就業人數7748人。
郭阿梅表示，南科擴建三期基地落腳台南已拍板定案。台積電5奈米廠投資金額約5500億元，可帶來約4000個就業機會，今年第一季進入試產階段，進程順利，預計109年量產。
台積電3奈米廠投資金額約6000億元，可帶來約5000個就業機會，預定地位於南科園區最北端，預定明年動工，111年量產。
郭阿梅說，台南新豐地區將規劃設置綠能產業園區，基地位於台86線上崙交流道下，依產業創新條例完成報編後，可釋出約63公頃產業用地供廠商設廠，如今已完成前置作業，預估3年核定設置。
黃偉哲則肯定台南推動綠能發電成效，今年10月提早達標裝置容量1GW，他期許111年達到2GW的目標。
黃偉哲說，南科擴建三期拍板定案後，周邊生活機能及設施也要一併提升，市府將提出相關造鎮計畫，全力配合中央。
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