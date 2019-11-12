台南農特產品產值 今年可望突破600億元
2019-11-12 18:20
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
台南農特產品多元，廣受國內外人士喜愛，農業局今日於市政會議表示，今年因雨水較少、氣候穩定，農業產值可望超越去年571億元，突破600億元。市長黃偉哲肯定農業局努力，芒果今年首次在日本超市銷售突破20公噸，文旦更第一次打進新加坡超市，他期許農業局持續加強行銷，讓更多農產品進入東南亞市場。黃偉哲也回應農漁民心聲，明年預算將編列2.97億投入農水路更新，比往年增加1億。
農業局表示，今年許多代表性農特產價量齊揚，加上行銷展售管道多元，在海內外都創下佳績，尤其黃偉哲市長化身農特產代言人，前往外縣市、百貨公司等地親自推廣，更收到良好成效。另外青皮椪柑及柳丁今年首度外銷加拿大，迴響熱烈，食品公司也一直詢問明年期程，農業局表示，已為2020外銷北美市場做好準備。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
108年共有84個社區通過農村再生計畫，六都第一。另外也獲中央核定43件補助案，補助將近2500萬，累計已投入超過14億經費，進行產業活化、文化保存、生態保育及環境改善等工作。
有關龍崎自然地景指定進度，農業局說明當地生態調查預訂在本月完成，地質調查及評估報告預計109年4月完成，109年6月則計畫召開自然地景及自然紀念物審議會。農業局表示，程序完成後，將建議中央研議規劃設置國家自然公園，朝向兼具觀光及文化景觀方向規劃，保存堊地地形的完整性，維護自然地景。
留言