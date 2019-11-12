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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

台南農特產品產值 今年可望突破600億元

2019-11-12 18:20聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南農特產品多元，廣受國內外人士喜愛，農業局今日於市政會議表示，今年因雨水較少、氣候穩定，農業產值可望超越去年571億元，突破600億元。市長黃偉哲肯定農業局努力，芒果今年首次在日本超市銷售突破20公噸，文旦更第一次打進新加坡超市，他期許農業局持續加強行銷，讓更多農產品進入東南亞市場。黃偉哲也回應農漁民心聲，明年預算將編列2.97億投入農水路更新，比往年增加1億。

農業局表示，今年許多代表性農特產價量齊揚，加上行銷展售管道多元，在海內外都創下佳績，尤其黃偉哲市長化身農特產代言人，前往外縣市、百貨公司等地親自推廣，更收到良好成效。另外青皮椪柑及柳丁今年首度外銷加拿大，迴響熱烈，食品公司也一直詢問明年期程，農業局表示，已為2020外銷北美市場做好準備。

108年共有84個社區通過農村再生計畫，六都第一。另外也獲中央核定43件補助案，補助將近2500萬，累計已投入超過14億經費，進行產業活化、文化保存、生態保育及環境改善等工作。

有關龍崎自然地景指定進度，農業局說明當地生態調查預訂在本月完成，地質調查及評估報告預計109年4月完成，109年6月則計畫召開自然地景及自然紀念物審議會。農業局表示，程序完成後，將建議中央研議規劃設置國家自然公園，朝向兼具觀光及文化景觀方向規劃，保存堊地地形的完整性，維護自然地景。

黃偉哲漁民

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