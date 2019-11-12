台南之光！ 德光中學奪國際奧林匹亞機器人世界賽冠軍
2019-11-12 18:18
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
今年在匈牙利舉辦的國際奧林匹亞機器人世界賽，由台南市天主教德光中學組成的Taiwan Drift隊在國際機器人世奧賽中
進階挑戰組中，擊敗日本及俄羅斯，榮獲第一名。三位參賽學生黃治齊﹑黃治瀚﹑羅皓安成為世界冠軍。
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11月8日至10日年於匈牙利捷爾（Győr）市舉行WRO奧林匹亞機器人世界賽，共有73國，424支隊伍報名，台灣組成包括國小、國中、高中職及大專學生在內的18支隊伍參加競賽，競爭非常激烈。
台灣代表隊繼2018年在泰國清邁獲得5座獎項之後，今年由台南市天主教德光中學組成的Taiwan Drift隊在進階挑戰組拿下第一名。我國選手整體表現相當亮眼，家長在觀眾席持續吶喊台灣聲不斷，場面令人振奮。
校方表示，WRO國際奧林匹亞機器人世界賽是一場極具代表性的國際競技，每年透過國際議題作為選手比賽題目，讓隊伍從中去發想與解決目前全球所面臨的情勢與問題。
今年主題為智慧城市「Smart City」，主辦國匈牙利為全世界隊伍規畫出E化的整體比賽流程，讓選手能夠真正感受到AI與智慧發展的未來世界。而對學生來說比賽難度越來越高，學生們要面對的是臨場的解題能力，才能夠脫穎而出，同時德光學生的英語能力佳，全程都以英語解說。
學校表示，好消息傳回，師生都很高興，三位世界冠軍的學生，都是國中直升高中，其中黃治齊在今年的大考英語聽力測驗獲得了A級的成績，學校英文老師表示，治瀚在國際重要的競賽中，對答如流，可見德光培養的英語能力的扎根甚深。
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