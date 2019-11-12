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雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣西螺鎮街道經常見到民眾隨意棄置垃圾，嚴重影響鎮容，雲林縣議員游淑雲今天在議會質詢，指鎮公所沒有作為，要環保局提出對策，環保局長黃士漢表示，將輔導鎮公所清除街道垃圾，縣長張麗善也表示，看到西螺到處都是垃圾讓她痛心，呼籲鎮公所要負起責任，民眾也應發揮公德心，縣府會不分藍綠協助。

西螺鎮是國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬的娘家，以西螺米、醬油、蔬菜聞名，游淑雲表示，最近西螺又多了新的名產，就是路邊隨處可見的垃圾，及西螺果菜市場附近堆積的垃圾、菜葉，這樣的狀況為時已久，甚至因此衍生垃圾露天焚燒問題，她要環保局提出對策，並能看到成效。

黃士漢表示，將強力稽查民眾亂丟垃圾熱點，並研究再利用方法，也會加強宣導。

張麗善表示，她看到西螺街道到處都是垃圾的畫面非常痛心，顯然這是民眾貪圖方便造成，呼籲大家應發揮公德心，若看到有人亂丟垃圾立即拍照檢舉，也希望鎮公所負起責任，縣府會不分藍綠協助。

雲林縣西螺鎮街道經常見到民眾隨意棄置垃圾，嚴重影響鎮容。圖／本報資料照片
雲林縣西螺鎮街道經常見到民眾隨意棄置垃圾，嚴重影響鎮容。圖／本報資料照片
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張麗善韓國瑜

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