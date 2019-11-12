「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



「月之美術館2019秋季展」，本月23日起於鹽水歷史街區開展，邀請5組藝術家在鹽水2條老街4條巷弄進行藝術創作，透過不同元素創作、裝飾，要讓鹽水彷彿一座美術館。

這項特色展覽由台南市政府策畫，將有6件作品、1件展覽，包含空間裝置、建築構成、數位科技、社區關懷、民俗信仰等不同媒介及設置策略，將展至明年2月16日，與月津港燈節同一天閉幕。

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為彰顯這次展覽主軸「月光之城」意象，文化局特別推出充滿奇幻浪漫氛圍的宣傳短片，以Miss Moon象徵鹽水小鎮豐富的文化內涵及創新的藝術突破，邀請遊客遊鹽水。

文化局說，「月之美術館」計畫來自「月津港燈節」的擴大與延續，2012年起，台南市政府於鹽水月津港周邊範圍策畫「月津港燈節」，以水域、地貌、人文歷史為景，打造燈光作品點綴鹽水的夜晚，如今已連續舉辦八年、累積超過300萬參觀人次。

這次秋季展以「月光之城」為題，「月」的意象持續在不同領域間發酵。影片中藉由三位不同年齡層的女性角色與月亮之間的互動，傳達出跨越時代的集體想像，也可以視為長久以來，人類對於這份寄託的傳承與共享。

為讓影片充滿童趣而奇幻的氛圍，製作團隊「源日工作室」特別手工繪製「Miss Moon」繪本，成為貫穿影片的重要線索，也是女主角的形象塑造來源；背景音樂採用三拍子的樂曲節奏，如同圓舞曲般、輕巧流暢地道出故事軸線。