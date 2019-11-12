嘉市1999重啟卡關 議會宣布預算延後審查

2019-11-12 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市1999專線停辦多年，市府編列近1500萬元預算，希望恢復，今天下午2點議會預算審查，多名市議員希望市府智慧科技處再提報告，分析新的1999優劣評估報告，市議員張秀華擔任財政小組召集人，宣布延後預算審查。

市議員張榮藏、蔡永泉、李忠曆、王美惠和李奕德等人說，希望智慧科技處能再提出報告，畢竟編列經費高達1500萬，智科處可以再分析4年沒有1999服務後，有無影響，例如休假日民眾打給總機錄音，有無案件無法處理，新的1999能帶來多少服務成效等。

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市議員蔡榮豐說，1999預算經議會共識刪除後，回歸到總機服務，並沒有聽到民眾不便的聲音，不能因市長換人，換個政黨又要換個政策，尤其1999編列千萬，經費不低，不贊成編列。

市議員蔡文旭說，一般市民遇到緊急案件，可以打110、165和119等專線，沒有緊急的事情也可找在相關網站留言，刪除之後，近4年來沒有聽到民眾抱怨的聲音，如果現在的服務已有85分，何必為了增加5分，就要多加千萬元 ，成本效應不對等。

市議員鄭光宏說，沒有1999後，部分民眾遇到問題打到總機不知道要找誰，總機在休假日又只採取錄音服務，第一時間無法解決民眾困難，後續也無法追蹤派案的成效和考核。

市議員陳家平說，全國沒有實施1999的縣市，有嘉義市跟彰化縣，1999可讓市民不知找那個處室的時候，提供便利性，尤其嘉市朝智慧化城市，必須恢復。傅大偉說，1999能讓民眾用最快速方式，把意見反映給市府，市府也能處理後續突發的事件，贊成恢復。