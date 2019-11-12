水上鄉鐵路高架化落空 嘉縣藍營議員槓上翁章梁
2019-11-12 14:58
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
嘉義縣水上鄉鐵路高架化成為總統與立委海區選戰熱議題，繼國民黨立委參選人王啟澧議員針對此議題，質詢縣長翁章梁，上午同黨議員詹琬蓁質詢，再緊咬此議題，批民進黨高架化落空後，提出大平台計畫取代，刻意操作此議題，卻提不出二期高架化計畫？詹琬蓁與縣長翁章梁為水上鄉調度場，到底在馬英九或蔡英文執政核定爆發爭辯。
由於交通部不同意水上鐵路高架化，關鍵在先核定的嘉義市鐵路高架化有水上北回調度場興建計畫，因此，詹琬蓁詳列嘉市鐵路高架化重要大事記說明，她說，95年7月嘉義市可行性研究奉行政院核定，當時總統陳水扁，市長黃敏惠；106年9月6日行政院核定嘉市鐵路高架化計畫，總統蔡英文，市長涂醒哲，縣長張花冠，都是民進黨。
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今年5月2日交通部長林佳龍到民雄鄉公所，允諾會核定嘉縣市鐵路高架延伸計畫，總統蔡英文，縣長翁章梁；10月21日林佳龍再到水上鄉公所舉辦水上高架化替代方案水上大車站大平台計畫。她批翁章梁指稱在馬英九任內核定嘉義市鐵路高架化，誤導民眾，她說，民進黨對外宣稱1公里高架化花百億元，還說高架化讓火車行駛變雲霄飛車也是誤導，卻提不出二期高架化計畫，大平台計畫無法解決全部平交道交通瓶頸。
翁章梁說，嘉市鐵路高架化及水上鄉調度場計畫，跨越馬英九及蔡英文執政，未來二期高架化是因應南靖工業區設立，擴大都市計畫效益，他表示，水上鄉與嘉市都市發展不同； 建設處長林聰利表示，大平台計畫透過替代道路及地下道闢建，解決鐵路沿線全部平交道交通瓶頸問題。
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