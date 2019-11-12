古坑3村落一甲子沒活動中心 民代爭取建設
2019-11-12 14:57
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林古坑鄉古坑社區發展協會去年將社區內閒置老矮房打造為社區關懷據點，並設置長青食堂，但每逢中午大爆滿，矮房擠滿用餐長輩，社區想服務更多長者卻苦無更寬敞地點。
古坑鄉古坑、朝陽、西平3村落有7千多人，其中4成以上都是老年人，3個村落超過一甲子時間沒有活動中心或老人集會所，今年6月開辦長青食堂反映佳，3村落長輩們都到此用餐。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
古坑社區發展協會理事長吳淑慧說，目前社區包含送餐共服務54位長輩，關懷據點僅能容納40多人，食堂開辦迄今仍有不少長輩想來，但空間太狹窄已是極限，盼望公部門能夠協助。
古坑社區發展協會去年將社區內閒置老矮房打造為社區關懷據點，並設置長青食堂，但每逢中午大爆滿，矮房擠滿用餐長輩，社區想服務更多長者卻苦無更寬敞地點。
縣議員蔡東富說，社區認真經營，矮房搖身一變，不僅成為社區長輩聚集地，還很像電影魔戒「哈比人」家，獲建築園冶獎社區文化景觀營造類獎，如今好不容易開辦食堂，長輩卻連個好好吃飯的地方都沒有。
他建議，將古坑國中小學鄰近閒置荒廢的空地改造為活動中心，讓長輩們有個完善空間；縣長張麗善說，會請地政處與國產署協商擬定土地撥用計畫，若地目變更沒問題，會盡全力協助興建活動中心。
張麗善指出，縣府經費資源有限，除請地政處協助變更地目，也會請社會處跟衛福部申請經費，來幫忙建置活動中心，讓長輩未來有好的環境。
留言