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古坑3村落一甲子沒活動中心 民代爭取建設

2019-11-12 14:57聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林古坑鄉古坑社區發展協會去年將社區內閒置老矮房打造為社區關懷據點，並設置長青食堂，但每逢中午大爆滿，矮房擠滿用餐長輩，社區想服務更多長者卻苦無更寬敞地點。

古坑鄉古坑、朝陽、西平3村落有7千多人，其中4成以上都是老年人，3個村落超過一甲子時間沒有活動中心或老人集會所，今年6月開辦長青食堂反映佳，3村落長輩們都到此用餐。

古坑社區發展協會理事長吳淑慧說，目前社區包含送餐共服務54位長輩，關懷據點僅能容納40多人，食堂開辦迄今仍有不少長輩想來，但空間太狹窄已是極限，盼望公部門能夠協助。

古坑社區發展協會去年將社區內閒置老矮房打造為社區關懷據點，並設置長青食堂，但每逢中午大爆滿，矮房擠滿用餐長輩，社區想服務更多長者卻苦無更寬敞地點。

縣議員蔡東富說，社區認真經營，矮房搖身一變，不僅成為社區長輩聚集地，還很像電影魔戒「哈比人」家，獲建築園冶獎社區文化景觀營造類獎，如今好不容易開辦食堂，長輩卻連個好好吃飯的地方都沒有。

他建議，將古坑國中小學鄰近閒置荒廢的空地改造為活動中心，讓長輩們有個完善空間；縣長張麗善說，會請地政處與國產署協商擬定土地撥用計畫，若地目變更沒問題，會盡全力協助興建活動中心。

張麗善指出，縣府經費資源有限，除請地政處協助變更地目，也會請社會處跟衛福部申請經費，來幫忙建置活動中心，讓長輩未來有好的環境。

古坑社區開辦長青食堂，每逢中午大爆滿，矮房擁擠難以容下更多長輩。圖／古坑社區發展...
古坑社區開辦長青食堂，每逢中午大爆滿，矮房擁擠難以容下更多長輩。圖／古坑社區發展協會提供
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哈比人屋改造後的矮房猶如電影魔戒中的哈比人屋。社區營造規畫師黃璟翔（左起）、古坑...
哈比人屋改造後的矮房猶如電影魔戒中的哈比人屋。社區營造規畫師黃璟翔（左起）、古坑社區發展協會理事長吳淑慧、協會總幹事的劉美琪，3人是古坑社區營造的幕後推手。 記者李京昇／攝影
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古坑社區開辦長青食堂，每逢中午大爆滿，矮房擁擠難以容下更多長輩。圖／古坑社區發展...
古坑社區開辦長青食堂，每逢中午大爆滿，矮房擁擠難以容下更多長輩。圖／古坑社區發展協會提供
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古坑社區開辦長青食堂，每逢中午大爆滿，矮房擁擠難以容下更多長輩。圖／古坑社區發展...
古坑社區開辦長青食堂，每逢中午大爆滿，矮房擁擠難以容下更多長輩。圖／古坑社區發展協會提供
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古坑張麗善魔戒

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